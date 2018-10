FCA | vendite USA +15% a settembre Titolo torna in positivo

Auto - settembre in profondo rosso : FCA (-40 - 3%) trascina al ribasso (-25 - 3%) le vendite in Italia : Il mercato Auto in Italia ha perso a settembre un quarto delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Le vendite sono calate del 25,3%, un risultato che segue un mese di agosto in forte crescitama che contribuisce, nel complesso, a portare le immatricolazioni dall’inizio dell’anno a -2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2017. Pesa il -40,3% di Fiat Chrysler. Cresce solo Toyota...

FCA - boom di vendite in UE a luglio - +17 - 2% - e agosto - +38 - 9% - . Cumulato otto mesi +3%. Jeep e Alfa sempre sugli scudi : TORINO - Il gruppo Fca ha venduto nell'Europa dei 28 più Paesi Efta 92.816 auto a luglio, +17,2%, e 73.259 in agosto, +38,9,. Negli otto mesi le immatricolazioni sono 763.253, il 3% in...

FCA festeggia i numeri sulle vendite di auto in Europa : Ottimo avvio di giornata per le azioni FCA , al momento best performer tra le blue chip di Piazza Affari con un rialzo di quasi 2 punti percentuali. La big italo-statunitense beneficia dei dati sulle ...

FCA - vendite in Europa +38 - 9% in agosto : Roma, 19 set., askanews, - Mesi estivi a gonfie vele per le vendite del gruppo Fca in Europa con una performance superiore a quella media del mercato. Ad agosto le immatricolazioni Fca segnano un ...

Mercato auto - tre Suv targati FCA sul podio delle vendite diesel 8 mesi : 500X - poi Jeep Compass e Renegade : MILANO - Tre Suv - di cui due con un marchio americano - sul podio delle vendite italiane nei primi otto mesi del 2018. Stiamo parlando, nell'ordine, di 500X, Jeep Compass e Jeep...

FCA e Ferrari - venerdì cambio ufficiale al vertice. Manley resta per ora a capo dell'Emea - bene vendite Usa : TORINO - Fca e Ferrari si preparano a formalizzare con le assemblee straordinarie di venerdì - convocate in uno studio legale di Amsterdam, sotto la presidenza di John Elkann - i cambi al...

FCA torna a crescere a luglio : +3 - 4% in Italia. Jeep raddoppia le vendite +102% - bene Alfa Romeo : 44 - 5% : TORINO - torna a crescere il gruppo Fca sul mercato italiano. A luglio il gruppo ha venduto 42.107 vetture, il 3,41% in più dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 27,9 al 27,6%. Nei...

Il mercato dell'auto torna a crescere. Per FCA +3 - 4%. Jeep raddoppia le vendite : Il mercato dell'auto torna a crescere in Italia. La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di luglio 2018 152.393 autovetture, con una variazione di +4,42% rispetto a luglio 2017, durante il quale ...

FCA - bene le vendite in USA. Record Jeep : Teleborsa, - Le vendite di auto di FCA negli Stati Uniti sono cresciute del 6%, nel mese di luglio. I veicoli immatricolati sono pari a 170.970 unità rispetto alle 161.477 dello stesso periodo del ...

BORSA MILANO poco mossa - vendite STM - Moncler - recupera FCA - balzo... : ... sostenendo quindi lo scorporo della rete Tim e dopo l'annuncio che il gruppo intende intraprendere una politica di cessioni. Le azioni sono tutto sommato in linea con il settore in Europa . ** FIAT ...

Piazza Affari poco mossa : vendite su STM - bene FCA e Saipem. FTSE MIB -0 - 06% : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Borsa : Europa positiva - a Milano vendite su FCA e Ferrari : In evidenza Telecom, bene anche le banche , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 27 lug - Chiusura positiva per le Borse europee, nel giorno in cui e' emerso che l'economia americana procede a passo di carica. Nel secondo trimestre 2018 il prodotto interno lordo Usa e' salito del 4,1%, allungando il passo rispetto al +2,1% registrato nei primi tre mesi dell'anno.