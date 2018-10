Fca | Pietro Gorlier è l’unico top manager dell’era Marchionne ancora capace di sorridere

ilfattoquotidiano

: RT @_DAGOSPIA_: MANLEY PRESENTA LA NUOVA SQUADRA DI FCA: PIETRO GORLIER LASCIA MAGNETI MARELLI PER... - giannetti_marco : RT @_DAGOSPIA_: MANLEY PRESENTA LA NUOVA SQUADRA DI FCA: PIETRO GORLIER LASCIA MAGNETI MARELLI PER... - _DAGOSPIA_ : MANLEY PRESENTA LA NUOVA SQUADRA DI FCA: PIETRO GORLIER LASCIA MAGNETI MARELLI PER... - Illysay : RT @danielitalc: #MikeManley scrive ai dipendenti. Ecco la sua nuova squadra manageriale, con #PietroGorlier alla guida dell'Europa nel dop… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) di Carblogger La domanda da non fare a, appena nominato capo delle operazioni Europa e Nord Africa (area Emea) di Fca, è come si sente a dover dirigere una divisione che tradizionalmente non fa soldi o più spesso li perde, dopo aver diretto due divisioni che nel gruppo fanno soldi a palate, Mopar e Magneti Marelli. Anche perché una domanda simile meriterebbe una non risposta, tipo che Mike Manley, numero uno di Fiat Chrysler dopo la scomparsa di Sergio, gli ha fatto un’offerta cui, come si dice, non poteva dire no. Ne penserò un’altra. Torinese doc, 55 anni, un papà che ha lavorato 36 anni in Fiat,fa parte di quello sparuto numero diitaliani che ha seguito subitonel 2009 in America per l’acquisizione della Chrysler. Che il boss obbligava a parlare in inglese tra loro ad Auburn Hills per evitare di farsi percepire dagli ...