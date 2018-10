Favoreggiamento dell' immigrazione clandestina | arrestato il sindaco di Riace

Arrestato il sindaco di Riace Domenico Lucano per Favoreggiamento dell'immigrazione : Il modello Riace ideato da Lucano è conosciuto in tutto il mondo. Qui dove sono emersi i bronzi di Riace, vive una comunità multietnica. Per comunicare le caratteristiche e l'impegno umanitario di ...

Riace - arrestato il sindaco Domenico Lucano : “Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” : Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione Xenia, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Come fa sapere la procura di Locri in una nota, “i finanzieri del gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che ...

Riace - il sindaco Lucano arrestato per Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Simbolo dell'accoglienza dei migranti, l'amministratore è stato messo ai domiciliari in un'inchiesta della procura di Locri. Divieto di dimora per la compagna. L'indagine riguarda i finanziamenti del Viminale e della Regione al Comune per i progetti destinati a rifugiati e...

Favoreggiamento dell'immigrazione - arrestato il sindaco di Riace : I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace ed il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell’ambito dell’operazione denominata “Xenia”. La misura cautelare - si legge in una nota - ...