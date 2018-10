Favoreggiamento ai migranti | arrestato il sindaco di Riace Mimmo Lucano

ilgiornale

(Di martedì 2 ottobre 2018) Alla fine sono scattate le manette. Domenico, ildipro-accoglienza, è statodalle fiamme gialle. A portarlo in manette è stata l'operazione Xenia. Le accuse sono didell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio per la raccolta dei rifiuti.A spiegare l'operazione è stata una nota della procura di Locri: "I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenicodel Comune die il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell'ambito dell'operazione denominata 'Xenia'". Di fatto questo arresto arriva dopo le indagini sulla gestione dei finanziamenti erogati dal Viminale proprio per l'accoglienza dei rifugiati. Lo scorso ...