Fan di Salvini al Plebiscito | la ' confessione' riportata da Marco Messina | ' Fratè ci

Simone Di SteFano - il leader di CasaPound : 'Bene Matteo Salvini - ma ora caccia mezzo milione di clandestini' : Chiudere CasaPound. Lo ha chiesto il segretario del Pd, Maurizio Martina, dal palco di Piazza del Popolo. 'I dem sono stati 7 anni al governo, se volevano chiuderci dovevano farlo prima', ribatte il ...

Salvini “minacce Juncker Fanno salire spread - chiederò danni”/ Ultime notizie “parlo solo con persone sobrie” : Salvini vs Junker "chiederò i danni a chi vuole il male dell'Italia". Ultime notizie, i sospetti sullo spread dopo le dichiarazioni del presidente della commissione europea(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Salvini a Napoli - passeggiata tra applausi e selfie : «I camorristi Fanno schifo» : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Molotov contro la sede cremonese della Lega. Salvini : 'Non ci Fanno paura' : La politica e la democrazia si basano sulla dialettica, non sulla violenza. Non abbiamo paura di questi atti intimidatori e andiamo avanti, se pensano di fermare la Lega con certi gesti ignobili, si ...

Molotov contro la sede cremonese della Lega. Salvini : "Non ci Fanno paura" : "Questa mattina la sede della Lega di Cremona è stata colpita da un gesto vile e infame". Lo riferisce Simone Bossi, senatore della Lega, spiegando che "anonimi vandali hanno lanciato una bottiglietta di liquido infiammabile contro la finestra della sezione, fortunatamente senza causare danni a persone o cose". "Non è la prima volta che la Lega di Cremona viene presa di mira e attaccata da ...

Migranti - Salvini : 'Aquarius 2 è un Fantasma - la Libia ne salva 200 : La provocazione del ministro dell'Interno su twitter dopo che da ieri la motovedetta di Sos Mediterranee e di MSF è senza bandiera dopo la revoca di Panama. Appello ai governi europei: 'Dateci una ...

Migranti - Salvini : 'Aquarius 2 è un 'Fantasma' - la Libia ne salva 200 : La provocazione del ministro dell'Interno su twitter dopo che da ieri la motovedetta di Sos Mediterranee e di MSF è senza bandiera dopo la revoca di Panama. Appello ai governi europei: 'Dateci una ...

BERLUSCONI SI CANDIDA A EUROPEE E ATTACCA SALVINI/ “M5s nemico delle libertà” : Fantinati - “blatera ancora” : BERLUSCONI: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini Fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini Fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - granata grillina : 'Fanno fuori Fratelli d'Italia. Si dice che Giorgetti...'. : Una bella granata , filo-grillina, gettata tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . È il Fatto quotidiano , il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle , ad avvelenare i pozzi del centrodestra riferendo ...

Pif contro Salvini : "Legalità razzista - rivaluto AlFano"/ Il ministro replica : "ipocrita amico del Pd" : Pif contro Salvini: "Legalità razzista, rivaluto Alfano". Ultime notizie, il ministro dell'Interno replica al regista: "ipocrita amico del Partito Democratico"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:52:00 GMT)

La risposta di Salvini a Pif - che rivaluta AlFano - : Roma, 17 set., askanews, - 'Secondo l'amico del Pd io sarei 'Razzista' perché dico 'campo Rom': dovrei dire solo 'campo'. E rimpiange quel genio di Alfano...?? Quanta ipocrisia, poi a sinistra si ...

Pif ad HuffPost : "La legalità razzista di Salvini è fuffa. Oggi rivaluto AlFano - in confronto era Churchill" : Pif ha un messaggio per il ministro dell'Interno Matteo Salvini e glielo recapita tramite HuffPost. "Io non voglio un ministro dell'Interno che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva dei sinti'. Io voglio un ministro che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva, punto!". Perché, argomenta il conduttore e attore siciliano, "nel momento in cui fai una differenza di razze, sei un razzista". Per questo chiede a Salvini di occuparsi dei ...