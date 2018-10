Facebook rischia di pagare 1 | 63 miliardi di dollari di multa in Europa

Facebook rischia una pesante sanzione in Europa : Quello che sta vivendo negli ultimi tempi, non è certo uno dei periodi migliori nella storia di Facebook. Lo scandalo Cambridge Analytica dei mesi scorsi ha contribuito a minare la fiducia di molti utenti nei confronti del celebre social network, soprattutto riguardo la gestione dei dati personali e il rallentamento nella crescita della community confermato nell’ultima trimestrale è uno dei problemi che la società guidata da Mark ...

Attacco Facebook - Zuckerberg rischia una multa da 1 - 63 miliardi. E Berners-Lee lancia una piattaforma per la privacy : Facebook rischia una multa pari al 4% del proprio fatturato, vale a dire a 1,63 miliardi di dollari. Il social network è finito nel mirino della commissione irlandese per la protezione dei dati, che è il principale regolatore della privacy in Europa, a seguito dell’Attacco che venerdì 28 settembre ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. L’autorità di Dublino ha chiesto informazioni ...

Falla nella sicurezza - Facebook rischia una maximulta : Secondo il Gdpr potrebbe dover pagare fino a 1,6 miliardi di dollari, il 4% del fatturato del 2017. Sempre che si dimostri la gravità della violazione che ha coinvolto 90 milioni di utenti

Gli nega l'amicizia su Facebook e la sfregia : rischia 4 anni di carcere : Approfondimenti Non accetta il 'rapporto d'amicizia' e la prende a calci: 46enne a processo per stalking 10 maggio 2017 Doveva essere ' punita ' per non avergli accordato l'amicizia sul social network ...

Condivide su Facebook le foto osé della sua ex : ora rischia una condanna : Una favola d'amore che nascondeva un lato oscuro: dietro le parole dolci si nascondevano le minacce e dietro i gesti eclatanti le botte. Ora l'uomo, un imprenditore 39enne di Torino, rischia una condanna a 1 anno e 6 mesi, per maltrattamenti, lesioni e diffamazione. E la diffamazione si era consumata su Facebook, dove lui pubblicava foto osè della compagna.I due erano andati a vivere insieme dopo che lui, acquistando un'intera pagina di ...

Rovigo - post razzisti e sessisti su Facebook : poliziotto in servizio ad Adria rischia provvedimento disciplinare : Un poliziotto in servizio al commissariato di Adria, ex segretario provinciale del Coisp con un passato alla questura di Venezia, rischia un provvedimento disciplinare per la pubblicazione di post sulla morte di Stefano Cucchi, sui migranti, sullo stupro di Jesolo e su Laura Boldrini sul suo profilo Facebook. Provvedimenti che potrebbero costringerlo anche ad abbandonare la divisa. A riportare la notizia è l’edizione locale del Corriere ...

Si finge adolescente e incontra 12enne adescata su Facebook : 50enne rischia il linciaggio : L'uomo è stato salvato dall'intervento dei carabinieri dopo essersi presentato a un appuntamento con la ragazzina a Taviano, nel Leccese

Facebook dà un punteggio alla credibilità degli utenti? La cura rischia di essere peggiore del male : Il social di Zuckerberg precisa che non si tratta di un rating reputazionale destinato a distinguere i propri utenti in buoni e cattivi o credibili e non credibili ma "semplicemente" di un tentativo di contrastare il fenomeno delle fake news. Ma non tutti sono d'accordo e...