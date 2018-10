Facciamo come il Québec! Ma il Québec non parla più d’indipendenza

‘Come Facciamo a cacciare Salvini?’ - insegnante ammette le sue responsabilità : “Forse sono stata un po' ingenua, avrei dovuto controllare” quello che scrivevano sui quaderni i miei studenti. Con queste parole Augusta Festi, insegnante di Lettere presso la scuola media di Castel del Rio, in provincia di Bologna, ha provato a spiegare quanto accaduto l’altro giorno nella sua classe, tentando anche di minimizzare i fatti e di stoppare la bufera mediatica e politica che intanto si è scatenata intorno a questo finora ...

"Come Facciamo a cacciare Salvini?". Bufera su frase scritta a scuola : "Come possiamo avere macchine con un"energia che non inquina? Come risolvere la desertificazione? Come smettere la guerra? Come guarire molte malattie?". Fin qui nulla di strano. Ma poi, nelle domande inserite dalla prof in quello che sembra essere un compito in classe sottoposto ai propri studenti di una scuola media inferiore di Castel Del Rio, nel Bolognese, ne spunta un'altra che fa scoppiare la polemica. "Come facciamo a cacciare Salvini?". ...

Alessia Morani attacca il governo su Genova - Fedriga la zittisce : non Facciamo promesse come voi in passato : 'In 42 giorni ancora non sappiamo chi ricostruirà il ponte, quanti soldi ci vogliono, chi è il commissario, quanti soldi mette il governo'. Alessia Morani , ospite di Agorà su Raitre, attacca il ...

