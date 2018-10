Fabiola Gianotti | direttrice del Cern | Uomini discriminati nella fisica? Conta solo

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Lanon è donna?il merito, non il genere". Ladeldi Ginevra,, risponde in un'intervista al Corriere della sera al ricercatore Alessandro Strumia che in una conferenza aveva affermato che gliinsono. E che non è una cosa per donne.nega la supremazia delle donne nel mondo della scienza a svantaggio degli.Nel mio campo, le donne sonoil venti per cento dei ricercatori. Però abbiamo fatto molti progressi negli ultimi anni. Quando nel 1994 arrivai alcome ricercatrice post-doc, i fisici e gli ingegneri donne eranoil quattro per cento. Ma c'è ancora molta strada da fare per cambiare e migliorare le cose.Ladelspiega:La selezione e la carriera degli scienziati dovrebbero basarsi sulle idee, sulle capacità e i meriti acquisiti sul ...