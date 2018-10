F1 | Mondiali 2018 | La Ferrari con meno potenza in Russia Colpa di un sensore?

Mondiali Volley 2018 – Grande successo della competizione iridata : presenze e incassi da record : Grande successo per i Mondiali di pallavolo disputati in Italia: record per incassi e presenze Domenica, con la finale che ha decretato il secondo successo consecutivo della Polonia nella rassegna iridata, è calato il sipario sulla diciannovesima edizione dei Campionati del Mondo Maschili. Quella appena conclusa sarà un’edizione che verrà ricordata a lungo per le presenze di spettatori all’interno degli impianti di gara; numeri ...

Mondiali Volley femminile 2018 - terzo successo per le azzurre : cubane battute 3 a 0. Ora tocca a Turchia e Cina : Dopo la sconfitta del sestetto maschile ai Mondiali di pallavolo 2018, c’è ancora una speranza per il Volley italiano. Sono le azzurre della nazionale, impegnate a Sapporo in Giappone per la conquista del titolo di campionesse del mondo. La squadra, capitanata da Cristina Chirichella, è arrivata alla sua terza vittoria consecutiva, battendo le avversarie cubane con un netto 3-0 (25-11, 25-18, 25-20). Nei giorni scorsi aveva vinto per 3-0 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia - ora si fa sul serio! Le azzurre sfidano la banda Guidetti per una vittoria fondamentale : L’Italia è arrivata al primo crocevia dei Mondiali 2018 di Volley femminile, la sfida contro la Turchia (domani mercoledì 3 ottobre, ore 06.40) rappresenta un momento cruciale per il prosieguo della nostra rassegna iridata: sconfiggere le anatoliche nello scontro diretto ci permetterebbe di lanciarci verso le sfide contro Cina, Russia e USA con ancora più chance di accedere alla terza fase mentre un passo falso ci metterebbe già con le ...

Mondiali Volley 2018 – Brave ma anche belle : l’Italia femminile incanta il pubblico con la bellezza di Beatrice Parrocchiale [GALLERY] : Beatrice Parrocchiale: la 22enne di Milano, libero della Nazionale italiana, che incanta ai Mondiali di pallavolo 2018 Terminati i Mondiali maschili di pallavolo 2018, adesso è arrivato il turno della Nazionale femminile: le azzurre stanno conquistando successi su successi nella prima fase della rassegna iridata che si sta svolgendo in Giappone. Forti, atletiche, ma anche belle, le ragazze di Mazzanti stanno facendo breccia nel cuore di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (3 ottobre). Programma - orari e tv : domani mercoledì 3 ottobre si disputeranno ben 12 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Tutte le Nazionali scenderanno in campo per disputare il quarto incontro della prima fase, si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo anche l’Italia per la difficile partita contro la Turchia di Giovanni Guidetti, tutte le altre big sono chiamate a incontri sulla carta molto agevoli: l’Olanda ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Russia - Cina e Turchia a valanga. Gli USA sudano con la Corea - Italia ok : Quinta giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, siamo sempre più nel vivo della prima fase che promuoverà le prime quattro classificate dei quattro gironi. Oggi erano in programma sei partite, in campo le Pool B e C. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Italia vs CUBA 3-0 (25-11; 25-18; 25-20), Pool B a Sapporo Clicca qui per la cronaca. Russia vs AZERBAIJAN 3-0 (25-21; ...

Mondiali volley femminili 2018 - Mazzanti soddisfatto della sua Italia : “punti importanti che serviranno nella 2ª fase” : Mondiali volley femminili 2018, Mazzanti e la sua Italia a punteggio pieno dopo le prime tre partite della competizione in terra cinese Nel Campionato del Mondo femminile 2018 le azzurre di Davide Mazzanti hanno centrato il terzo successo consecutivo, battendo 3-0 (25-11, 25-18, 25-20) Cuba. Troppo netto il divario tra l’Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si ...

Mondiali volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale. Italia a punteggio pieno : I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Paesi Bassi 3 vittorie (8 punti), Giappone 2 vittorie (7 punti), Germania 2 vittorie (6 punti), Camerun 1 vittoria (3 punti), Messico 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti) POOL B (a Sapporo): Italia 3 vittorie (9 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia - le anatoliche ai raggi X. La squadra di Guidetti fa paura - Boz ed Erdem le stelle : L’Italia è attesa dal primo crocevia importante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Domani (ore 06.40) le azzurre scenderanno in campo per affrontare la Turchia in un incontro fondamentale per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: vincere significa aumentare il numero di possibilità di accedere alla terza fase, perdere complicherebbe terribilmente la vita in attesa degli altri big match contro Cina, Russia e USA. Le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le dichiarazioni post partita. Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al sito federale queste le dichiarazioni dei protagonisti. Il CT Davide Mazzanti pensa subito alle prossime partite: ...

Mondiali 2018 femminili : Italia-Cuba 3-0 parlano Mazzanti - Ortolani e Cambi : Da domani ci aspettano delle sfide fondamentali per entrare tra le prime sei al Mondo, Turchia e Cina sono due delle nazionali che insieme a noi si giocheranno l'accesso alla terza fase. Le turche le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia. Programma - orario e tv : Mercoledì 3 ottobre si giocherà Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Sapporo (Giappone) dopo aver raccolto tre facili vittorie contro Bulgaria, Canada e Cuba: ora si inizia a fare sul serio, quello contro le anatoliche sarà il primo vero test importante per la Nazionale che capirà davvero quali possono essere le sue speranze in questa rassegna iridata. L’Italia, infatti, ...

Mondiali Volley 2018 femminile - l'Italia cala il tris contro Cuba : Altro secco 3 a 0, 25-11; 25-18; 25-20, in favore delle azzurre, che restano al comando del girone B a punteggio pieno. Domani - ore 6:30 - il primo vero test impegnativo contro la Turchia

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Bosetti fa sempre la cosa giusta - bene Egonu anche in banda : Terza vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley e terzo 3-0, stavolta contro Cuba. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle ITALIA-CUBA 3-0 Ofelia Malinov 6.5: il livello di difficoltà della sfida permetteva anche qualche esperimento e la ricezione non sempre precisa nel secondo e terzo set l’ha costretta a qualche scelta obbligata ma ancora una volta denota qualche difficoltà nei primi tempi e commette qualche ...