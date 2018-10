F1 | Jean Todt | “Giochi di squadra in Mercedes? Polemica inutile | fa parte degli accordi

oasport

(Di martedì 2 ottobre 2018) Si è fatto un gran parlare del gioco dimesso in atto dallanel corso dell’ultimo GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’avvicendamento tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, valso il successo al britannico e il rafforzamento della vetta del campionato piloti nei confronti del ferrarista Sebastian Vettel (+50 punti), ha fatto storcere il naso ai puristi e a chi avrebbe preferito che Bottas non venisse penalizzato in questa maniera. A schierarsi apertamente a favore del “team order” è il presidente della FIAche, presente al Salone di Parigi nello stand della Ferrari in occasione del lancio di Monza SP1 e SP2, ha espresso la propria idea: “Voi siete negativi e io sono positivo. Questa è la differenza fra noi. Quando ci sono grandi squadre che battagliano per un titolo mondiale, diventa molto difficile vincere, ...