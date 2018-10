F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Giappone L’ultima vittoria della Rossa risale

Rapina Lanciano - pestaggi e mutilazioni tra i precedenti della banda - : Sarebbero sei i casi, tutti concentrati sul territorio del Frentano, tutti riconducibili agli stessi criminali

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Russia. Rossa ancora a secco di successi a Sochi : Il Mondiale di Formula Uno si sposta a Sochi per la quinta edizione del Gran Premio di Russia, che si disputerà da venerdì 28 a domenica 30 settembre. Il tracciato si sviluppa nei pressi del villaggio olimpico di Sochi, costruito in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2014. La giovane storia del GP di Russia, valevole per il Mondiale di F1, comincia proprio nel 2014 con la prima edizione disputata ad ottobre. Dal 2014 è cominciata ...

Ripescaggi Serie B - si fa strada una soluzione clamorosa : terremoto senza precedenti - la situazione in vista della sentenza [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ un terremoto con pochi precedenti nella storia del calcio, è tutto assurdo quello che si sta verificando in Serie B, intanto nella giornata di ieri il Tar ha annunciato il blocco del torneo, bisogna prima stabilire il format prima della ripresa del campionato. Al momento sono 19 le squadre a prendere parte al campionato, venerdì la decisione sul cambio di format e lunedì le ripescate. Arrivano sempre più ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Singapore. Due sole vittorie in 10 anni e tanti colpi di scena : Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta l’Europa e sbarca in Asia, più precisamente a Singapore, per l’undicesimo Gran Premio della storia della città-stato con il Leone come simbolo. La Ferrari è pronta per un appuntamento forse decisivo per l’interno campionato, con l’obbligo di vincere e rispondere dopo il colpo durissimo inferto da Lewis Hamilton a Monza. Anche se il circuito cittadino di Marina Bay si è spesso sposato ...

Serie B e calcio femminile : è caos senza precedenti - tensione alta in attesa della sentenza : Slitta la sentenza riguardante il format del campionato di Serie B, polemiche clamorose in vista delle decisioni di martedì ma caos anche per quanto riguarda il calcio femminile. La Lega nazionale dilettanti ha rimarcato un possibile conflitto di interessi all’interno della composizione del Collegio stesso: “La relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile (avvocato Gabriella Palmieri ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Si parte nel 1996 , primo anno del sette volte campione del mondo a Maranello. Scattato dalla seconda fila, approfitta dei ritiri di Damon Hille Jacques Villeneuve per dominare la gara, con 18.2 su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

Volley - tutti i precedenti dell’Italia ai Mondiali. Le vittorie della Generazione dei Fenomeni - le lacrime del 2014 : L’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Gli azzurri vogliono disputare una rassegna iridata da protagonisti, l’obiettivo è quello di farsi strada in un torneo altamente competitivo e cercare di raggiungere la Final Six di Torino: a quel punto i ragazzi del CT Chicco Blengini lotteranno per salire sul podio e per provare ad ...

Jesolo - fermato un senegalese per lo stupro della 15enne in spiaggia. Salvini : «Aveva precedenti - assurdo» : È stato fermato un senegalese per lo stupro della quindicenne violentata in spiaggia a Jesolo. L'uomo, un 25enne, è stato rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre dove aveva...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Belgio. Tanti successi - ma solo due podi nelle ultime otto stagioni : Torna in pista la F1 dopo la pausa estiva, e come da qualche anno a questa parte il primo appuntamento dopo le vacanze sarà il GP del Belgio, a Spa. Un circuito storico, un classico del Circus, che fa parte del calendario del Mondiale (non ininterrottamente) dal 1950. La Ferrari è la scuderia con più successi nel GP del Belgio, ben 16, seguita dalla McLaren a due lunghezze di distanza. Il primo trionfo della Rossa è giunto alla terza edizione ...

Diretta/ Empoli Cittadella streaming video e tv : precedenti e quote - probabili formazioni e quote : Diretta Empoli Cittadella: info streaming video e tv del match atteso oggi domenica 12 agosto al Castellani e valido per il terzo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:42:00 GMT)