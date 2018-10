F1 | Hamilton | «La Ferrari ha sbagliato a mollare Raikkonen»

F1 - Hamilton ‘distrugge’ la Ferrari : le parole sull’addio di Raikkonen sono sorprendenti : Il pilota della Mercedes ha etichettato come insensata la scelta della Ferrari di privarsi di Raikkonen a partire dalla prossima stagione La prossima stagione le strade di Raikkonen e della Ferrari si separeranno, con il finlandese che si metterà al volante della Sauber-Alfa Romeo lasciando il sedile di Maranello a Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Una scelta molto criticata da parte di tifosi e addetti ai lavori, che hanno espresso la ...

GP di Russia - vince la Mercedes di Hamilton davanti a Bottas - Vettel sul podio con la Ferrari : TRAGUARDO - vince Hamilton davanti al compagno Bottas, la Ferrari di Vettel al terzo posto. «Wolff dice via radio a Valtteri. Tenete le posizioni, ne parleremo dopo». 51° giro - I...

F1 - Gp di Russia : trionfa Lewis Hamilton e vola a +50 su Vettel nel mondiale - resa Ferrari : Non c'è storia in Formula 1 . Il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes vince il Gp di Russia davanti al compagno di team Valtteri Bottas , partito in pole, e a Sebastian Vettel su Ferrari , sostanzialmente mai in gara, e porta così a 50 ...

Gioco di Sochi…età - Hamilton vince il Gp di Russia con la complicità di Bottas : la Mercedes ingabbia la Ferrari : Niente da fare per la Ferrari nel Gp di Sochi, la Mercedes fa Gioco di squadra e permette a Hamilton di vincere davanti a Bottas La Ferrari resta impigliata nel Gioco di squadra della Mercedes, dicendo addio definitivamente al titolo Mondiale tra le curve di Sochi. photo4/Lapresse Lewis Hamilton vince il Gp di Russia (settantesima vittoria in carriera), sfruttando al massimo la bontà di Valtteri Bottas, che rinuncia alla possibilità di ...

Russia : prima fila Bottas-Hamilton - in seconda le Ferrari : prima fila Mercedes nel GP di Russia, con Valtteri Bottas che con il tempo di 1.31.387 ha conquistato la pole davanti al compagno di squadra di squadra Lewis Hamilton. Il finlandese ha fatto subito il miglior tempo nel primo run in Q3, 1.31.528, poi migliorato nel secondo, grazie al quale ha portato a casa la […] L'articolo Russia: prima fila Bottas-Hamilton, in seconda le Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Terminate le FP3 a Sochi : Hamilton e Bottas imprendibili - la Ferrari resta lontanissima [FOTO] : resta ampio il divario tra la Mercedes e la Ferrari a Sochi, Hamilton e Bottas chiudono davanti le FP3 con un vantaggio di sei decimi su Vettel Il sabato di Sochi comincia come si era concluso il venerdì, con le due Mercedes davanti alle Ferrari. Miglior prestazione di Lewis Hamilton, che fa segnare il nuovo record della pista con il crono di 1:33.067, precedendo di oltre due decimi il compagno di squadra Valtteri ...

F1 - GP Russia 2018 : Hamilton e Mercedes favoriti per la pole - Ferrari allarme “Rosso”? Serve la reazione : Tempo di qualifiche, tempo di time-attack del GP di Russia 2018, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014, le monoposto sono pronte ad esibirsi nell’ora che deciderà la griglia di partenza della corsa domenicale. Il ruolo di favorita spetta alla Mercedes. L’asfalto russo è stato ...

Ferrari subito davanti a Sochi. Vettel precede Verstappen e Hamilton : Il team campione del mondo come di consueto anche nella simulazione di passo gara si è concentrato sull'utilizzo di coperture più dure, in particolare le soft, mentre la Ferrari ha differenziato il ...

F1 - GP Russia 2018 : Sebastian Vettel sfreccia nelle prove libere 1 - Ferrari davanti a tutti. Verstappen e Hamilton inseguono : Sebastian Vettel ruggisce nelle prime prove libere del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco, dopo gli errori di Monza e Singapore che lo hanno fatto sprofondare a 40 punti di distacco da Lewis Hamilton in classifica generale, ha voluto rispondere subito presente a Sochi facendo capire di credere ancora nella rimonta sul britannico e di puntare ancora con grande convinzione al titolo iridato. Il pilota della Ferrari ha firmato il ...

F1 - GP Russia 2018 : a Sochi l’ultima spiaggia per la Ferrari. Ma questo Hamilton sembra inattaccabile : Il Mondiale di Formula Uno 2018 sbarca sulle sponde del Mar Nero per il Gran Premio di Russia e, nel caso della Ferrari, si potrà davvero parlare di “ultima spiaggia”. C’è poco da girarci attorno, mancano sei gare alla conclusione del campionato e per Sebastian Vettel il tempo stringe, e non poco. Lewis Hamilton, reduce da un filotto impressionante di quattro vittorie ed un secondo posto nelle ultime cinque uscite, veleggia con ...

F1 - Hamilton svela : “la Ferrari ha sbagliato strategia. Gioire per gli errori di Vettel? Dico che…” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Singapore, soffermandosi anche sulle prestazioni della Ferrari Alla vigilia sembrava che il week-end di Singapore fosse uno di quelli in cui difendersi per la Mercedes, ma le prestazioni di Lewis Hamilton hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Photo4/LaPresse Il britannico ha vinto con merito, aiutato da un giro perfetto in qualifica che ha obbligato Vettel ad inseguire fin dalla ...

Formula 1 - Hamilton dopo il GP Singapore : 'La Ferrari ha lottato - poi è sparita' : Il campione del mondo ha sottolineato il duello con Max Verstappen che lo ha tallonato fino alla fine: "Al momento dei doppiaggi ho avuto un po' di sfortuna, quelli che mi stavano davanti si ...

F1 - GP Singapore 2018 : la resa della Ferrari. Hamilton demolisce Vettel - Mercedes di nuovo superiore nella pista più ostica : Il sospetto che i primi turni di prove libere del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno avessero visto qualche scuderia nascondere le proprie carte era evidente. Qualifiche e gara lo hanno assolutamente messo in evidenza. Red Bull e Mercedes hanno cambiato marcia, lasciando la Ferrari al palo. La Rossa sembrava la vettura migliore ma, in un attimo, si è vista superare in maniera inesorabile. Per la prima volta da tanto tempo il team di ...