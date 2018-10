F1 | GP Giappone 2018 | le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes Possibili strategie

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia spazza via il Brasile! Giappone e Olanda vincono in scioltezza : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono disputate sei partite, esclusivamente per la Pool A e la Pool D mentre l’Italia ha osservato un turno di riposo. GERMANIA vs ARGENTINA 3-0 (25-21;34-32; 25-18), Pool A a Yokohama Le teutoniche soffrono più del previsto contro la modesta Albiceleste, emblematico il secondo set finito con un vertiginoso 34-32. Alla fine le tedesche ...

F1 - GP Giappone 2018 : programma - orari e tv. Gli appuntamenti su Sky e TV8 : Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno è sempre in azione e senza avere neanche il tempo di respirare si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Il trionfo di Sochi del britannico, davanti al compagno di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia inizia l’avventura in Giappone - esordio da vincere contro la Bulgaria : Giornata di vigilia per l’Italia che si prepara a fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Domani (ore 06.40) la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura iridata affrontando la Bulgaria a Sapporo (Giappone): si tratta sulla carta di un debutto abbastanza semplice per le azzurre, presentatesi nel Sol Levane per ricoprire il ruolo di outsider, la classica mina vagante che può fare saltare il banco e mettere in ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone superstar - oro anche nella gara mista a squadre. Battuta la Francia in finale : Giappone inarrestabile ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata della competizione iridata, dedicata alla gara mista a squadre, la pattuglia nipponica ha asfaltato gli avversari, portando a casa l’ottava medaglia d’oro della rassegna e consolidando un dominio assoluto, che si è palesato in maniera lampante giorno dopo giorno. Il Giappone ha aperto le danze con un nettissimo 4-0 contro la Mongolia, ...

Judo - Mondiali 2018 : settebello Giappone - oro per Sarah Asahina! Azerbaijan d’argento con Kokauri : Giappone forza sette ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata dedicata alle gare individuali prima del gran finale con la prova a squadre, la pattuglia nipponica ha portato a casa la settima medaglia d’oro della competizione grazie al trionfo di Sarah Asahina nella categoria +78 kg. La Giapponese ha sconfitto in finale per ippon la cubana Ortiz, dopo aver battuto in precedenza la fortissima bosniaca Ceric ...

Judo - Mondiali 2018 : Shori Hamada regala il sesto oro al Giappone - Corea del Sud in festa con Cho : festa asiatica nella sesta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. A trionfare nelle categorie in gara oggi sono stati un sudCoreano e una Giapponese, che hanno proiettato in orbita l’estremo oriente in una giornata che sembrava propizia sulla carta agli atleti europei. La sorpresa più grande ha il marchio del sudCoreano Guham Cho, che ha sconfitto il georgiano Varlam Liparteliani nella finale della categoria -100 kg, ...

Judo - Mondiali 2018 : Chizuru Arai timbra il quinto oro per il Giappone - tripudio Spagna nei -90 kg con Sherazadishvili : Il Giappone continua a dominare il medagliere ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Ma intanto anche la Spagna si affaccia tra i grandi e porta a casa una preziosa medaglia d’oro. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria -70 kg è stata la nipponica Chizuru Arai, che ha trionfato in finale contro la fortissima francese Marie Eve Gahie, dopo aver sconfitto in precedenza la portoricana Perez in semifinale. La Gahie ha ...

Judo - Mondiali 2018 : oro al sudcoreano An e alla Giapponese Yoshida - il bronzo di Heydarov esalta il pubblico di Baku : Il bronzo di Hidayat Heydarov infiamma la platea di Baku al termine della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo. L’azero è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -73 kg, dopo aver sfiorato l’accesso in finale, svanito a seguito della sconfitta contro il giapponese Soichi Hashimoto. Ma Heydarov non si è dato per vinto e contro il mongolo Tsend-Ochir ha sfoderato una prestazione superba nella finale per il terzo posto, ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : disastro Fabio Basile. E’ subito fuori! Ancora Giappone oro tra le donne : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la Giapponese per l’azzurra : Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone pigliatutto a Baku! I fratelli Hifumi e Uta Abe sul gradino più alto del podio : Giappone pigliatutto ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Ed è tutta in famiglia la scena per i vincitori nelle categorie -66 kg e -52 kg, che hanno contraddistinto la giornata odierna. Tra gli uomini a trionfare è stato il nipponico Hifumi Abe, che si è imposto in finale per ippon contro il kazako Yerlan Serikhzanov, dopo aver sconfitto in precedenza il temibile sudcoreano Baul An, indicato alla vigilia come favorito per la vittoria. ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Matteo Medves sconfitto al terzo turno dal Giapponese Abe - Odette Giuffrida subito eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle ...