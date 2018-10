Evento calamitoso ed evacuazione dalle aree più a rischio | in corso l’esercitazione

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Al via alle ore 08:30, la 4ª edizione dell’attività addestrativa congiunta “Efesto 2018”, promossa ed organizzata dal Comune di Pozzuoli e dall’Accademia Aeronautica con la collaborazione del Servizio 118, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile della Regione Campania. L’attività simulerà unche renderà necessaria l’più a; novità di quest’anno sarà la gestione delle emergenze riguardante anche i feriti disabili. Da qui la richiesta “medica” (MEDEVAC) dei feriti in ordine di priorità, presso strutture mediche ricettive fuori Regione anche tramite il supporto fornito dall’Accademia Aeronautica, con la simulazione di allestimento di specifiche strutture di supporto. I luoghi dell’sono stati localizzati presso la Piazza del Ricordo a Pozzuoli (alle ore 08:30) e nel per...