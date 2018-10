Europa «sovranista» con Netflix | il 30% dei video sia prodotto da aziende Ue

Un movimento sovranista transnazionale. Il piano di Steve Bannon per l'Europa : 'L'Italia è il cuore pulsante della politica moderna', dirà più tardi, 'se funziona qui, può funzionare dappertutto'. E proprio l'esempio dell'Italia potrebbe essere la base per la costituzione di un ...

Migranti - Orbán e frontiere : l'Europa prepara l'offensiva anti-sovranista : una rentrée particolarmente ricca di incognite quella che si appresta a vivere l'establishment comunitario dopo la pausa estiva. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker terrà ...

Migranti - Orbán e frontiere : l’Europa prepara l’offensiva anti-sovranista : Giornata cruciale quella di domani a Strasburgo: il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker terrà l’annuale discorso sullo stato dell’Unione. Poche ore dopo l’aula sarà chiamata a votare sull’attivazione di una procedurta sanzionatoria nei confronti dell’Ungheria di Orban...

SVEZIA - CHI È JIMMIE AKESSON : IL SOVRANISTA CHE FA PAURA ALL'Europa/ Ultime notizie : è già amico di Salvini : JIMMIE AKESSON, il SOVRANISTA di destra che scuote la SVEZIA, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Chi è Jimmie Akesson - il sovranista che spaventa l'Europa/ Ultime notizie Svezia : gli slogan del nazionalista : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:08:00 GMT)

JIMMIE AKESSON - CHI È IL SOVRANISTA CHE VUOLE LA SVEZIA FUORI DALL'Europa/ Ultime notizie : verso la Swexit? : JIMMIE AKESSON, il SOVRANISTA di destra che scuote la SVEZIA, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Jimmie Akesson - il sovranista di destra che scuote la Svezia - chi è?/ Anti UE e anti-migranti : l’Europa trema : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e Anti-migrAnti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Tra una settimana quasi tutto il NordEuropa potrebbe essere sovranista : Ma l'economia non va male, in Svezia: il tasso di disoccupazione è tollerabile, la crescita tutto sommato soddisfacente. In fondo l'Europa non è in cima alle preoccupazioni dell'elettore medio. Lo è ...

Macron a Orban-Salvini “hanno ragione - io loro oppositore in Ue”/ Milano antisovranista - Sala “no Europa-muri” : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo contro Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:41:00 GMT)

Patto sovranista Salvini-Orban per scardinare l' Europa : Con l'incontro sovranista di Milano si apre dunque una nuova stagione politica piena di nubi e di pericoli per l'Europa e soprattutto per l'Italia che rende ancor più attuale la domanda avanzata solo ...

Salvini e Orban - la coppia sovranista dell’Europa : «È un amico». Non solo. «È un eroe». Forse qualcosa di più: «Un compagno di destino». L’altro lo corregge prendendogli il braccio: «Ma solo in senso politico…». Risate. Altra pacca sul braccio. L’internazionale nazionalista è iniziata con un corteggiamento. La sede del primo appuntamento è la più istituzionale possibile (alla faccia del Movimento 5 Stelle che per smarcarsi parlava di «incontro politico e non istituzionale»): la prefettura di ...