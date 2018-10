Era solo questione di tempo | spunta in rete una parodia porno di Bowsette

Seehofer vince la partita sui migranti : la Germania accetterà solo quelli qualificati : Il governo tedesco ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo sulla nuova legge per l’immigrazione. L’intesa renderà più difficile ottenere asilo in Germania agli immigrati più poveri e privi di un titolo di studio. La bozza della legge – consultata da alcuni giornalisti tedeschi – dice che l’

Autismo - mamma del bimbo lasciato solo alla sua festa di compleanno : “Stato ci aiuti con le tErapie” : I festoni, la torta con le candeline, gli inviti fatti arrivare per tempo e l’emozione negli occhi del tuo bambino che aspetta gli amici. Poi la delusione, perché tutto ciò che hai pensato e organizzato per quel giorno crolla come un castello di sabbia sotto il peso dell’indifferenza. Ed è l’ennesima batosta, dopo porte in faccia, discriminazioni e diritti negati. C’è tutto questo dietro la vicenda della festa per il quarto compleanno di un ...

Basket - Eurosport trasmetterà la Serie A in eslcusiva ma non solo : tutti i dettagli : Eurosport si appresta a vivere una stagione entusiasmante, tanto Basket nel palinsesto ma anche alcuni importanti tornei di tennis e tanto altro Dopo le emozioni della Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Home of Basketball” italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. Tutte le partite, inoltre, saranno arricchite da ...

Deficit al 2 - 4%? Macché allarme Con Renzi (e non solo) Era più alto : Tutti o quasi i governi degli ultimi 10 anni hanno usato un diffeRenziale ben più alto del 2,4%, con l'eccezione dell'esecutivo Gentiloni nel 2017 che vi si è scostato dello 0,1% Segui su affaritaliani.it

“In SvizzEra facevo le pulizie - adesso sono in un’azienda a tempo indeterminato. Dall’Italia solo false promesse” : La prima volta che Mario ha lasciato l’Italia è stato cinque giorni dopo la sua laurea in Giurisprudenza. “Ho deciso di andare in Svizzera e ripartire da zero”, ricorda. La cosa più difficile non è stata separarsi da Squillace, il suo paesino d’origine in Calabria, trovare un appartamento nel Canton Argovia, né rifiutare un posto da candidato alle elezioni comunali. Ma convincere la sua famiglia, e soprattutto suo padre, della sua scelta. ...

L'opposizione a Galileo Era scientifica - non solo religiosa : Si avvolge nel mantello di Galileo, e si erge contro quella che loro ritengono una scienza corrotta, sostenuta dall'" establishment scientifico". Quindi Locher conta. La storia della scienza conta. ...

Giorgio Armani si racconta : «Il prezzo del successo? A casa - alla sEra - mi aspetta solo il gatto» : E io volevo sottolineare che l'Emporio era nato a Milano, viveva per quello che Milano gli riconosceva, e forte di questa esperienza si apriva al mondo'. Uno spirito democratico Nella geografia del ...

Massimo Giletti : “La Rai è nel mio cuore - non so cosa succederà domani ma ho solo profondo amore” : “La Rai è nel mio cuore io sono nato e cresciuto in Rai, non so quello che succederà un domani però per la Rai ho solo profondo amore”, Massimo Giletti riserva parole al miele all’azienda che per trent’anni è stata casa sua. “Io per Cairo ho un grandissimo rispetto perché mi ha dato una chance importante e credo che nella vita, per come sono fatto, conta molto di più il lato umano che il lato del denaro”, aggiunge ...

Paul McCartney : "John Lennon mi ha fatto i complimenti solo una volta. Eravamo competitivi ma non in maniEra sfacciata" : Se è vero che i "Glimmer Twins", Mick Jagger e Keith Richards, hanno avuto un rapporto d'odio e amore, lo stesso vale per la loro controparte storica. Paul McCartney e John Lennon sono il duo inscindibile dei Beatles, ma tra i due l'affiatamento era lampante solo nella scrittura. La relazione era al limite della competitività. Rivali, come sono rivali i fan degli Stones e quelli dei 4 di Liverpool.A parlarne è proprio Paul ...

Berhnard e Maria - 5 anni da padre e figlia a Licata : ma Erano amanti/ Lei - "perché ho detto tutto solo ora" : Maria e Bernhard, vissuti per 5 anni da padre e figlia ma erano amanti. L’incredibile storia di Licata, in Sicilia, dove una coppia di 53 e 13 anni si è rivelata essere tutt'altro(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Gli Open Data? In Italia è solo un’opErazione di facciata : Gli Open Data, cioè i dati in formato digitale aperto e accessibile a tutti sull’attività delle Pubbliche Amministrazioni, potrebbero contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese. Il condizionale è d’obbligo, perché da una parte le PA dovrebbero alimentare continuamente, con informazioni “fresche” gli archivi pubblici; dall’altra le imprese sul territorio dovrebbero avere personale tecnico in grado di usare ...

Sara Affi Fella smaschErata dall'ex fidanzato : 'Pensava solo ai soldi - mi ha rovinato' : Per Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, è giunto il momento della resa dei conti finale e soprattutto di assumersi le sue responsabilità. Nei giorni scorsi, infatti, è venuto fuori lo scandalo che l'ha letteralmente travolta e l'ha portata in prima pagina su tutti i siti di gossip e cronaca rosa. L'ex tronista, infatti, per tutta la durata del trono non ha fatto altro che prendere in giro la redazione, nascondendo la sua relazione ...

'Come cacciare Salvini?' - bufera sul complito in classe : ma Era solo la risposta di un alunno : 'Come facciamo a cacciare Salvini?': questa la domanda che un'insegnante di italiano di una scuola media inferiore di Castel Del Rio, nel bolognese, avrebbe inserito in un compito in classe sottoposto ...

Il presunto tema su "come cacciare Salvini" fa infuriare la Lega. Ma Era solo il desiderio di uno studente : "Come facciamo a cacciare Salvini?": sarebbe questa la domanda a cui avrebbero dovuto rispondere gli studenti di una scuola media inferiore di Castel Del Rio (comune della città metropolitana di Bologna), durante un compito in classe di italiano. A denunciare l'episodio è Daniele Marchetti, consigliere regionale e commissario provinciale della Lega e consigliere del Circondario imolese: "Si tratta di un fatto, qualora confermato, ...