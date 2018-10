Emissioni auto | costruttori UE | ' Gradualità su taglio CO2 Europarlamento pensi a impatto

Emissioni auto - proposta Legambiente al governo su fisco e incentivi : “Meno smog tassando chi inquina di più” : Più inquini più paghi. La benzina meno cara del gasolio, voucher di mobilità sostenibile di mille euro a chi rottama la vecchia auto, incentivi sino a 6mila euro per chi ne acquista una elettrica. Nel giorno in cui scatta in diverse città italiane di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il blocco della circolazione dei mezzi più inquinanti (norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano), Legambiente lancia una sfida al governo ...

Emissioni - a Strasburgo si vota sul futuro della mobilità e dell’industria dell’auto : testo ambizioso ma a rischio imboscate : Mentre l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti continua a crescere in Europa e Bruxelles indaga su Bmw, Daimler e Volkswagen con l’accusa di aver eluso investimenti in tecnologie pulite, il Parlamento di Strasburgo si prepara a esprimersi sul tema delle Emissioni delle auto. Il voto, in programma per il 3 ottobre è considerato cruciale e dall’esito per nulla scontato: in ballo infatti non ci sono solo le politiche di ...

Ambiente - Emissioni : la maggioranza degli italiani sogna l’auto elettrica : Secondo un’indagine della Ong Transport & Environment, condotta su un campione di 4.500 persone in 9 Paesi dell’Ue (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Ungheria, Polonia), per il 56% degli italiani la prossima auto nuova sarà probabilmente elettrica e per il 38% l’UE dovrebbe imporre zero emissioni per le vetture entro il 2030. Il sondaggio arriva a pochi giorni dal voto dell’Europarlamento ...

Emissioni auto : perché Bruxelles indaga sui grandi marchi tedeschi : Alle viste un nuovo dieselgate, originato per non farsi concorrenza nello sviluppo di eco-tecnologie, e che riguarderebbe anche i motori a benzina

Raddoppiano i volumi di vendita delle auto a zero Emissioni!

Emissioni auto - test irregolari in Giappone per Suzuki - Mazda e Yamaha : Anche il Giappone sta vivendo qualcosa di simile al dieselgate. Dopo il caso Nissan (e i precedenti di Subaru e Mitsubishi), che un mese fa ammise di aver condotto verifiche tecniche sulle Emissioni di 19 suoi veicoli non conformi a quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti, oggi sono altri costruttori illustri ad uscire allo scoperto. Si tratta di Mazda, Suzuki e Yamaha, come riporta il quotidiano Nikkei, che hanno confessato di aver ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli Emissioni auto : Teleborsa, - Brilla Fiat Chrysler, che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli ...

Trump allenta vincoli Emissioni auto. Fca - proposta da valutare attentamente : NEW YORK - L'amministrazione Trump propone l'allentamento dei vincoli sulle emissioni delle automobili, uno schiaffo all'eredità di Barack Obama. La proposta prevede anche la...

Auto : USA propone congelamento limite Emissioni fino al 2026 : Novità sul fronte Auto dall'amministrazione americana. Il Dipartimento dei Trasporti Usa e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha avanzato la proposta di congelare fino al 2026 gli standard di ...

Clima - Trump allenta i vincoli sulle Emissioni di auto e camion : Teleborsa, - Ennesimo schiaffo di Donald Trump all'amministrazione Obama. La Casa Bianca proporrà, a partire dal 2020, un allentamento dei vincoli sulle emissioni delle auto imposti dall'ex Presidente ...

