Educazione finanziaria e lotta alle ludopatie | le istituzioni e la BPP in campo per

Ottobre è il mese dell' Educazione finanziaria : È per questo motivo che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria , istituito nel 2017 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di ...

Parte mese Educazione finanziaria : ... l'iniziativa, lanciata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria , presentata oggi al Ministero dell'Economia punta a far crescere l'...

Quellocheconta.gov - lo Stato confonde l’Educazione finanziaria con la pubblicità alle banche : Non è solo un sperpero di denaro pubblico – comunque di 750mila euro già solo per iniziare -, il portale Internet del Comitato governativo per l’educazione finanziaria (Edufin) www.Quellocheconta.gov.it è molto peggio. Articoli censurati Sorvoliamo sull’enfatizzare come consigli utili una serie di ovvietà quali: “Informati bene” o “Abbi cura dei tuoi soldi”. È però grave che la sezione delle “News” sia zeppa di interviste autocelebrative a ...