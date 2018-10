Ecofin su Manovra | Austria | “Tria convinca il Governo” Caos deficit | “pronti ad

Il ministro Tria diserta l’Ecofin. Ue chiede chiarimenti sulla manovra : “Non sembra rispettare le regole” : "Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra. I partner europei possono stare "tranquilli, il debito/Pil scenderà nel 2019", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria abbandonando l'Ecofin. Dubbiosa la Commissione europea: "Aspettiamo la bozza di legge di Stabilità ma a una prima vista i piani di bilancio italiani non sembrano compatibili con le regole del Patto".Continua a leggere