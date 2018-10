Ecco perché il 2 ottobre è la festa dei nonni

Meghan Markle/ La duchessa di Sussex cambia accento : Ecco perché e la spiegazione dell’esperta : Meghan Markle, tra i protagonisti del nuovo documentario sulla regina Elisabetta, ha sconvolto tutti per il suo accento fortemente britannico, ecco perché.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 04:10:00 GMT)

Belen Rodriguez - studentessa modello : «Prendevo 10 - ma mi hanno cacciata due volte. Ecco perchè» : Belen Rodriguez studentessa modello, o quasi. ?Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno, talmente era brava?, Belen racconta la sua vita da ragazza, durante gli studi. I voti alti...

Manovra - UE scettica sul Def italiano : Ecco perché : Giovanni Tria in queste ore si sta confrontando con i colleghi europei dell'Eurogruppo. All'ordine del giorno non c'è il Def italiano, ma è ovvio che si tratta di un tema caldo, anche perché il Ministro dell'Economia - stretto tra le richieste della Lega e quelle del M5S - ha deciso di non rispettare le rassicurazioni fatte in precedenza, quando aveva assicurato che l'Italia non sarebbe andata oltre l'1,6% di rapporto deficit/pil. Il Ministro ...

Juventus : Stadium a rischio chiusura - Ecco perchè : La curva Sud dello Stadium a rischio chiusura dopo i cori “poco ortodossi” intonati contro il Napoli nella partita di sabato tra la Juventus ed i partenopei. L’ennesima vergogna tra insulti e “buu” razzisti nei confronti dei calciatori di colore. C’è materiale a sufficienza sul tavolo del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che domani valuterà se ci sono gli estremi per chiudere il settore o per la semplice ...

Belen Rodriguez - studentessa modello : «Prendevo 10 - ma mi hanno cacciata due volte. Ecco perchè» : ?Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno, talmente era brava?, Belen Rodriguez racconta la sua vita da ragazza, durante gli studi. I voti alti che prendeva a scuola però non...

LORENZO CRESPI CONTRO BARBARA D'URSO/ Foto - "Non è stata un'ospitata ma una missione" : Ecco perché : BARBARA D'URSO è sempre corsa in soccorso di LORENZO CRESPI che oggi la attacca dopo quello che è successo ieri con Karina Cascella durante la puntata di Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:30:00 GMT)

F1 - retroscena Vettel a Sochi : Ecco perché il tedesco non ha potuto reagire al sorpasso di Hamilton : Nel corso del quattordicesimo giro, Vettel ha subito il sorpasso da parte di Hamilton per colpa della batteria scarica C’è un motivo se Sebastian Vettel non ha potuto reagire al sorpasso di Lewis Hamilton, una spiegazione legata alla batteria della Ferrari del tedesco. photo4/Lapresse Nel corso del quattordicesimo giro del Gp di Sochi, il campione del mondo si è ripreso di forza la posizione sul rivale al titolo iridato, compiendo un ...

Adani : "Il calcio è la mia Eva : Ecco perché m fa stare bene" : Mi viene da ridere quando si critica Marcelo, da un decennio il terzino più forte del mondo, perché non sa difendere. Poi a Cardiff il Real che aveva subìto 17 gol ne fa 4 alla Juve che fino a lì ne ...

Gattuso tra studi e rabbia : “Higuain? Non ho studiato medicina! Ecco perchè sono arrabbiato” : Rino Gattuso soddisfatto e sorridente dopo la vittoria di ieri sera del Milan contro il Sassuolo nonostante un po’ di rabbia: le parole dell’allenatore rossonero sono serviti tre pareggi consecutivi al Milan per tirare fuori la grinta e portare a casa tre punti importanti. I rossoneri hanno sbancato ieri sera al Mapei Stadium, mandando al tappeto il Sassuolo col risultato di 1-4. Finalmente una soddisfazione per ...

Contratto scuola e aumento stipendi ultime notizie : Ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...

Benvenuto Ottobre 2018 : Ecco perché il mese autunnale porta questo nome : Settembre 2018 archiviato, inizia oggi Ottobre, il 10° decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo: fino al 46 a.C. nell’antica Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici ...

Tria adesso rompe il silenzio : euro "Ecco perché non mi dimetto" : Ma il punto in discussione è come operare in modo anticiclico in una fase di frenata dell'economia'. Il titolare del Tesoro poi respinge gli allarmismi dei mercati: 'Il mio auspicio è che spiegando ...

Intervista a Tria : «Ecco perché resto ministro. Il debito pubblico scenderà di un punto all'anno» : «Sono qui con voi a fare un'Intervista come ministro dell'Economia. Questa mi pare una risposta chiara alle voci su mie dimissioni, che non ho mai minacciato». Giovanni Tria esordisce così nel lungo colloquio che il 29 settembre ha concesso al Sole 24

GFVip - Daniele Interrante contro Ivan Cattaneo a Domenica Live : Ecco perché : ROMA - 'In questo Paese c'è un doppiopesismo. Appena una persona etero dice qualcosa su un omosessuale, si muovono tutti, perfino il ministro, quando però un omosessuale dichiarato dice una cosa ...