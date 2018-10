Ebook | ok dell’Europa all’Iva al 4% Una battaglia italiana | una vittoria per tutti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Dopo anni di discussioni, rinvii in commissione e sospensioni, finalmente l’Europa ce l’ha fatta: gli e-book avranno l’Iva al 4%. L’Ecofin ha approvato la proposta che consentirà agli Stati membri di applicare aliquote Iva ridotte alle pubblicazioni elettroniche. Il Consiglio Ecofin “Economia e finanza” è responsabile della politica dell’Ue in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari. Questa decisione è stata accolta con soddisfazione da Ricardo Franco Levi, presidente dell’AssociazioneEditori (AIE) che l’ha definita “una grandeper l’Italia e peri lettori europei”. Ripercorrere l’iter di questa legge è come assistere a una partita di ping pong, perfino la Corte di Giustizia aveva fatto il Ponzio Pilato, rinviando la decisione agli Stati. In tutto ciò, è bene ricordare ...