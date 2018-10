E' tempo di Mercato rinascimentale a Thiene

Australia - aghi nelle fragole vendute al supermercato : arrestato 'terrorista' buontempone : Ha messo in ginocchio l'Australia, provocato un'allarme nazionale, innestato una psicosi di massa, messo a rischio la salute di migliaia di consumatori, danneggiato un settore dell'economia per giorni e giorni con la sua 'trovata': infilare nelle fragole vendute al supermercato di cui il Paese è grande produttore, aghi e spilli. Ne sono stati trovati almeno una ventina. E pensare che si è trattato 'solo' di uno scherzo. Peccato che sia stato, ...

Napoli - dopo il mercato e verso la Samp - è tempo di rinnovi : Si avvicina la sfida alla Sampdoria ed oggi sarà più chiara anche la formazione che Ancelotti ha in testa e che comunque non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista in campo dall'inizio ...

Calciomercato 2018 - la chiusura in tempo reale su Sportitalia - Sky - Rai e Mediaset : Oggi, venerdì 17 agosto 2018, è l'ultimo giorno di Calciomercato prima dell'inizio ufficiale della nuova Serie A che, salvo decisioni dell'ultim'ora causate dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova, dovrebbe partire domani (tranne le partite con Genoa e Sampdoria, già rinviate).Le ultime ore di Calciomercato verranno seguite con una serie di speciali in tempo reale che andranno in onda sia in chiaro (Rai, Mediaset, Sportitalia) che su ...

Gasperini : "Mercato? Non c'è più tempo" : Dopo le stilettaste di ieri, 'Mercato triste, sono arrivati solo giovani. Difficile competere',, Gian Piero Gasperini non ci ripensa: 'Per me il mercato è chiuso perché non c'è più tempo. Non ci ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 13 agosto in DIRETTA : acquisti e cessioni in tempo reale : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di ...

Calciomercato Inter : il caso Modric e il fattore tempo - l'arma di Florentino Perez : A Madrid non parla nessuno. Non una parola per non sbilanciarsi, per non incappare in una lettura sbagliata. Lasciano parlare gli altri. Florentino Perez sceglie il silenzio sulla vicenda. Non ne ...

Calciomercato - Inter-Keita : si lavora per chiudere - ma Candreva prende tempo : L'Inter corre veloce su due strade parallele: nella prima accelera, va un po' più forte e prosegue spedita, ma nell'altra va un po' a rilento. I nerazzurri stanno lavorando per uno scambio: Keita ...