E anche Savona prende le distanze da Borghi | Farebbe bene a non parlare

(Di martedì 2 ottobre 2018) Se si vuole riformare l'Unione Europea, la politica dell'insulto e dei toni alti non aiuta. Antonio Tajani siede di fronte a Paoloal Parlamento Europeo: un incontro fissato da tempo alla vigilia della riunione del ministro per gli Affari Europei con gli eurodeputati italiani domani a Strasburgo. Il presidente dell'Europarlamento guarda il piano di riforma dell'Ue cheè venuto a presentare ed esprime tutte le sue critiche all'operato del governo di Roma. "Per riformare l'Europa bisogna fare rete, l'insulto come arma politica non paga", è il senso del suo ragionamento. Il ministro, l'uomo del 'piano B' per uscire dall'euro che oggi però davanti a Tajani giura che non sarà così, si mostra d'accordo con la riflessione del presidente del Parlamento Ue e conviene: "a non".Il riferimento è a Claudio ...