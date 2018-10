Dybala dopo la tripletta in Juve-Young Boys | ' Ci voleva una serata così'

Juventus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa tre Roma-Viktoria in diretta : 1-0 Dzeko segna dopo 3 minuti : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Moggi : "Il futuro di Dybala è già deciso. Per il dopo Marotta…" : dopo l'addio di Marotta alla Juventus in veste di amministratore delegato, ha detto la sua Luciano Moggi. L'ex Juve ha parlato ai microfoni di "Calciomercato.it" analizzando la situazione dei bianconeri per il post Marotta. "Dybala non andrà via, resterà a Torino al 100%" Sul post Marotta: "Come in tutte le cose, anche nel CDA di

Juventus - problemi per Paulo Dybala dopo il match con il Sassuolo : il report medico : Il club bianconero ha reso noto tramite un comunicato che Paulo Dybala ha riportato una contusione al piede dopo nel match con il Sassuolo problemi fisici per Paulo Dybala dopo la partita con il Sassuolo, a renderlo noto è stata la Juventus con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. Marco BERTORELLO / AFP L'argentino ha riportato una contusione al piede sinistro, che ha richiesto un lavoro specifico svolto nella giornata

Argentina - Dybala e Scaloni fanno pace in diretta tv dopo amichevole contro Colombia : Paulo Dybala è stato escluso dall'undici titolare dell'Argentina , che nella notte ha sfidato in amichevole la Colombia. Al momento dell'annuncio della formazione da parte del Ct Scaloni, il fratello ...

Rinnovo Pjanic – È ufficiale! Il bosniaco bianconero fino al 2023 : sarà il più pagato dopo Cristiano Ronaldo e Dybala : Mirale Pjanic rinnova con la Juventus. Il centrocampista bosniaco ha firmato un contratto da 6.5 milioni netti a stagione fino al 2023: sarà il terzo giocatore più pagato dopo Cristiano Ronaldo e Dybala La notizia era nell'aria da qualche giorno, mancava solo l'ufficialità che è finalmente arrivata. Respinti gli assalti delle big di tutta Europa: Miralem Pjanic ha rinnovato con la Juventus. Il centrocampista bosniaco ha firmato

Dybala esulta dopo scontro Ronaldo-Sorrentino/ Video - attacchi social dopo Chievo Juventus : la Joya si scusa : Lo scontro tra Cristiano Ronaldo e Sorrentino è avvenuto nel momento del gol della Juventus, poi annullato: Dybala ha esultato con il portiere a terra, scusandosi prontamente sul web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:19:00 GMT)

Juventus A-Juventus B - 5-0 : CR7 in gol dopo 8 minuti - doppietta Dybala : CR7 IN GOL- Inizia con il botto l'avventura di CR7 in maglia bianconera. Primo gol dopo 8′. Un match in famiglia che ha messo in luce il campione portoghese, in campo solamente per 45 minuti. doppietta per Dybala, poi gol di Marchisio e anche un autogol. Allegri è apparso piuttosto sereno: "In Champions servirà giocarsela.

