DS 3 Crossback - Al Salone di Parigi anche la E-tense - VIDEO

(Di martedì 2 ottobre 2018) La DS ha scelto l'evento di casa, ildi, per giocare le sue più importanti carte in ottica futura, presentando due novità di prodotto importanti come la DS3e la DS7E-4x4 e svelando la versione in scala 1:1 della Concept X E-. La prima elettrica della DS. La DS3è un modello totalmente inedito ed importante per diversi motivi per il Gruppo PSA: non solo porta il marchio DS nel ricco segmento dei crossover premium compatti, ma èil primo ad adottare la nuova piattaforma modulare Cmp del gruppo e a portare al debutto una variante totalmente elettrica. Esterni e interni propongono uno stile anticonformista e quasi barocco, in pieno stile DS, ma sono le motorizzazioni le vere protagoniste: accanto al benzina Puretech 1.2 da 100, 130 e 155 CV e ai diesel BlueHDi da 100 e 130 CV troviamo infatti ...