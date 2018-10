Droga | 17 arresti tra Roma e Latina

Blitz antiDroga dei carabinieri tra Roma e Latina - 17 arresti : Blitz antidroga dei carabinieri tra le province di Roma e Latina. Circa 100 militari della Compagnia di Monterotondo, con l’aiuto di unità cinofile e di un elicottero, stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari a carico di diciassette persone (7 in carcere, 10 ai domiciliari), emessa dal gip Mario Parisi, del Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. ...

Sami Panico - agli arresti domiciliari il pilone della Nazionale di rugby : nella sua villa trovati quasi 2 chili di Droga : Il giocatore di Serie A e rugbista della Nazionale, Sami Panico, è finito agli arresti domiciliari. nella villa di Torvaianica, vicino Roma, in cui vive da poco più di un mese i carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga, tra hashish e marijuana. Il giovane talento del rugby italiano, dieci presenze in azzurro e pilone delle Zebre di Parma, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si ...

Tre arresti a Pozzallo per spaccio di Droga : Week end sicuro: lotta allo spaccio a Pozzallo. I carabinieri hanno arrestato tre persone per spaccio di droga. Mezzo chilo di marijuana in casa.

Blitz nella notte al 'Lady Godiva' : 12 arresti per prostituzione e Droga Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' filmati mentre sniffano ... : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Rimini - blitz polizia al Lady Godiva : 8 arresti per prostituzione e Droga. Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Sfruttamento prostituzione e Droga a Rimini - diversi arresti : Roma, 26 set., askanews, - Blitz della Polizia di Stato di Rimini che nelle prime ore del mattino ha eseguito numerose misure cautelari per Sfruttamento della prostituzione, spaccio di stupefacenti e ...

Rimini : prostituzione e Droga noto locale notturno a Marina Centro - arresti : Rimini, prostituzione e spaccio al Lady Godiva, 19 misure cautelari. Sono 120 gli agenti di polizia in azione nell'operazione Privé, tre delle misure sono state eseguite a Torino, Brindisi e Alessandria. All’interno le ragazze, assunte come figuranti di sala si prostituivano nel prive’ dove erano organizzati incontri con i clienti. --La Polizia di Stato di Rimini ha eseguito numerose misure cautelari per sfruttamento della ...

Droga in Piemonte - 12 arresti dei CC : 9.02 Smantellata dai Carabinieri in Val di Susa(Torino) una rete di spacciatori in Piemonte capace di smerciare centinaia di dosi di eroina e hashish ogni settimana. I militari hanno notificato ordini di custodia in carcere per 12 indagati (6 marocchini e 6 italiani). I clienti, tra i quali una giovane coppia che andava ad acquistare la Droga con il figlio di due anni nel passeggino,potevano pagare nel giorno di accredito dello stipendio, a ...

Produzione e detenzione illecita di Droga e furto di legna - tre arresti : Cirò Marina , KR, - Produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti - un arresto. I carabinieri della locale Aliquota Radiomobile e della Stazione di Torre Melissa, unitamente a unità ...

Bari - mafia : tre arresti per Droga : 7.53 I Carabinieri di Bari hanno arrestato tre persone, una delle quali affiliata al clan "Parisi" - attivo nel quartiere di Bari Japigia, per estorsione e cessione continuata di droghe con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia è scaturito a seguito di una denuncia presentata ai Carabinieri nell'agosto 2018 da un giovane ...

Scacco alle signore della Droga : maxi blitz nella notte - 21 arresti nel Napoletano : I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Torre Annunziata a carico di 21 persone indagate, a vario titolo, di...

Droga e armi - 21 arresti in Campania : 8.38 Blitz notturno dei Carabinieri di Torre Annunziata,che hanno arrestato 21 persone per detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana e per detenzione illegale di armi. Tra gli arrestati 9 donne.Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per spaccio e detenzione di stupefacenti, ricettazione,detenzione illegale di armi da fuoco. I Carabinieri hanno scoperto diverse piazze di spaccio, tra cui quella nello storico "Rione ...