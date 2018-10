Dr4 - Una settimana con la Sport 1 6 Bi-Fuel Gpl - DAY 2

quattroruote

(Di martedì 2 ottobre 2018) Questa, per il nostro Diario di bordo, saliamo sulla Dr4, crossover compatta frutto della partnership industriale con il gruppo cinese Jac e distribuita nel nostro Paese dalla DR Motor. Arrivata nel 2017, è lunga 4 metri e 35, larga 1,77, alta 1,64 e con un passo di 2 metri e 56. L'esemplare in nostro possesso, in allestimento(l'altro disponibile è il Cross), è spinto da un 1.6 Bi-Gpl da 115 CV. L'equipaggiamento di serie è molto completo e comprende gruppi ottici a Led, tettuccio apribile, sedili di pelle, specchietti richiudibili elettricamente, infotainment con display da 8", telecamera a 360, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, climatizzatore automatico, cruise control e cerchi di lega da 18" con pinze freno rosse. Il prezzo di listino è di 18.000 euro, a cui bisogna aggiungere il costo dell'unico optional presente sulla ...