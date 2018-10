Dossena tra Anfield e San Paolo | ' Ancelotti troverà l' idea vincente'

Monza21 Half Marathon - Dossena e Straneo trionfano. Emozioni con Jacopo Teruzzi e gli Urban Runners : Due giorni di sport ed Emozioni tra autodromo e parco di Monza . Dopo la notte della Monza 12H Cycling Marathon, puntuale domenica mattina è partita la Monza21 Half Marathon , quindicesima edizione del grande ...

Atletica – Dossena e Straneo dettano legge alla maratona di Monza : La lombarda Sara Dossena vince sui 30km (1h46:39), la piemontese senza rivali in mezza maratona (1h13:16) Un altro bel test per Sara Dossena, si rivede Valeria Straneo. Maratonete azzurre protagoniste alla Monza21 Half Marathon. La Straneo, a lungo ai box per una serie di problemi fisici che l’avevano costretta a saltare anche gli Europei di Berlino, oggi si è aggiudicata la mezza maratona. In una mattinata umida, sull’asfalto ...

Atletica – Campionati italiani 10km di corsa su strada : i titoli a Dossena e Salami : Dossena e Salami si aggiudicano i Campionati italiani dei 10km di corsa su strada Nei Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, ad Alberobello(Bari), titoli assoluti a Marco Salami (Esercito) e Sara Dossena (Laguna Running). Per entrambi è il primo successo in questa gara. Su un percorso in saliscendi nella capitale dei trulli, ma particolarmente suggestivo, tra gli uomini il mantovano con 29:45 festeggia il quinto ...