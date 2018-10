“Dopo Fabrizio Frizzi…” La verità su L’Eredità di Flavio Insinna È successo dopo la

caffeinamagazine

: @MartyRockstar chissà il doppiaggio italiano dopo la morte di Fabrizio :-( - MarikaAncona83 : @MartyRockstar chissà il doppiaggio italiano dopo la morte di Fabrizio :-( - Atzuki97 : Ma mia madre che durante la pausa pranzo, dopo un mese, ancora va nel mio profilo per cercare e guardare i video de… - araihcjaja : RT @romeslight: ripetete dopo di me: SONO SOLO PAROLE È DI FABRIZIO MORO, NON DI NOEMI SONO SOLO PAROLE È DI FABRIZIO MORO, NON DI NOEMI SO… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) L’Eredità diè diversa da quella diFrizzi. Questo vuol dire che gli italiani ne siano meno affezionati? No, anzi i numeri dicono altro. Certo, l’assenza del compianto conduttore televisivo è ancora pesante: i ritmi del programma sono di gran lunga più blandi e mesti con un tono tutt’altro che esaltante. Probabilmentevuol entrare quatto quatto nei cuori degli italiani: raccogliere l’eredità (nome omen, ndr.) diFrizzi non è facile. A questo c’è da aggiungere anche la presenza costante, al quiz-game show di RaiUno, di Carlo Conti: il presentatore fiorentino è uno che sa farsi apprezzare dal pubblico del pre-serale del primo canale di viale Mazzini. Ed è stato lui a consegnare le chiavi del programma – in un gesto diventato ormai celebre nel corso degli anni – a. “Queste sono ...