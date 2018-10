Don Ciotti | Se Lucano ha preso scorciatoie è stato per eccesso di generosità È

Dl Salvini - Don Ciotti : “Rischioso vendere i beni confiscati. I boss provano sempre a riprendersi le proprie ricchezze” : Rimettere sul mercato la “roba” dei boss, cioè i beni immobili e le aziende confiscate ai padrini di Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e Sacra corona unita. A prevederlo è una norma inserita nel dl Salvini, il decreto sicurezza approvato il 24 settembre dal governo. Una legge che riporta d’attualità il dibattito sull’utilizzo dei patrimoni sottratti alle cosche, storicamente legato soprattutto a un interrogativo: ...

Nave Diciotti : Don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il primato di ogni persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...

Rocca di Papa - il manifestante con il Dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti : Durante un collegamento in diretta della trasmissione InOnda (La7) con Rocca di Papa un manifestante pro accoglienza ha riassunto il dramma dei migranti della nave Diciotti. Un siparietto che non è passato inosservato per il linguaggio colorito e la sintesi usata dal manifestante L'articolo Rocca di Papa, il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rocca di Papa - i 100 migranti sbarcati dalla nave Diciotti diviDono la città : E' arrivato qualche ora fa al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, Comune dei castelli Romani, anche il secondo pullman con a bordo i migranti della nave della Guardia Costiera Diciotti. E' arrivato con qualche ora di ritardo sulla ...

Cosa risponDono i funzionari Ue quando il governo prova a vendergli i migranti della Diciotti : [Siamo venuti in possesso dell’intercettazione tra un funzionario italiano che cerca di piazzare i migranti in un paese estero e il funzionario di un paese straniero che declina la richiesta con gentilezza, durante la crisi della nave Diciotti. Attenzione, questo è un pezzo di satira]. – Pronto bu

Cei - migranti Diciotti nel centro di Ariccia/ Ultime notizie - Don Maffeis “Non sia la soluzione al problema" : Il centro Auxilia della CEI di Ariccia accoglie 100 migranti Diciotti/ Ultime notizie: “Non guardiamo altrove", aveva confessato il numero uno della Conferenza Episcopale Italiana, Bassetti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Diciotti - sbarcano 13 migranti : 4 Donne si rifiutano di scendere per rimanere con i parenti : L’ufficio di Sanità marittima di Catania aveva ordinato lo sbarco immediato dalla nave per emergenze mediche di 11 donne e 6 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi

Tutte le Donne sulla Diciotti violentate in Libia : trasferite in ospedale - ma in 5 si rifiutano per non lasciare i familiari : Sono state violentate in Libia le undici donne rimaste sulla nave Diciotti, che da cinque giorni è ormeggiata nel porto di Catania con a bordo 135 migranti. Nel corso dell'ispezione a bordo i medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti di esseri umani e disposto il ricovero delle vittime all'ospedale Garibaldi di Catania.Al momento dello sbarco, però, cinque donne si sono rifiutate di scendere ...