Domenico Lucano | il gip sul sindaco di Riace | “Superficiale e spregiudicato | ma non c’è

Storia breve di Domenico Lucano e del Modello Riace - la via alternativa per i migranti finita sotto accusa : Sono le prime luci dell’alba quando i finanzieri del Gruppo di Locri bussano alla porta di Domenico Lucano, sindaco di Riace, per consegnargli l’ordinanza di custodia cautelare su ordine del Gip del tribunale locrese, che ne dispone gli arresti domiciliari per lui e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem. accusa: favoreggiamento dell’immigrazione. “La misura cautelare - si legge in una nota - ...

Arrestato Domenico Lucano - sindaco di Riace. I pm : «Immigrazione clandestina» : Arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. che secondo la...

Riace - arrestato sindaco Domenico ‘Mimmo’ Lucano per immigrazione clandestina/ Saviano - “Stato autoritario” : Riace, sindaco Domenico Lucano arrestato. Ultime notizie, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è questa la grave accusa nei confronti del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:32:00 GMT)

Arrestato Domenico Lucano - sindaco di Riace. «Immigrazione clandestina» : Arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. che secondo la...

Domenico 'MIMMO' LUCANO ARRESTATO : SINDACO RIACE - "IMMIGRAZIONE CLANDESTINA"/ Sapeva di essere "fuorilegge" : RIACE, SINDACO DOMENICO LUCANO ARRESTATO. Ultime notizie, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è questa la grave accusa nei confronti del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Domenico Lucano - il gip sul sindaco di Riace : “Su flussi di denaro non c’è reato ipotizzato” : “Malcostume”, “gestione tutt’altro che trasparente”, ma nessun flusso di denaro. A poche ore dall’arreso di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace in prima linea sull’accoglienza dei migranti, si delinea un quadro più chiaro rispetto alle contestazioni della procura di Locri al primo cittadino calabrese. Le indagini della Guardia di finanza, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno riguardato ...

Roberto Saviano : "L'arresto di Domenico Lucano è il primo atto verso lo stato autoritario" : "Questo governo, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell'Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, in merito all'arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano.Lo scrittore sottolinea che "nelle azioni di Mimmo Lucano non c'è mai ...

iostoconmimmo - la solidarietà del web al sindaco di Riace Domenico Lucano dopo l arresto : ROMA - 'Siamo tutti Mimmo Lucano'. Il mondo dei social è incredulo per l' arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Su Twitter sotto l'...

Riace - il sindaco Domenico Lucano intercettato 'In un giorno li sposiamo così gli diamo i documenti' : Quello che per l'Europa e il mondo è un modello, per la procura di Locri è un reato, anzi un sistema basato su illeciti. Tuttavia, il tribunale di Locri che ha ordinato i domiciliari per il sindaco ...

Domenico Lucano : chi è il sindaco di Riace - simbolo dell'accoglienza - : Il primo cittadino, al suo terzo mandato, è stato inserito da Fortune tra le persone più influenti al mondo. Il suo modello di integrazione, che ha permesso di ospitare oltre 6mila migranti e ...

Riace - il sindaco Domenico Lucano intercettato : "In un giorno li sposiamo così gli diamo i documenti" : Nella conversazione ascoltata dalla guardia di finanza le forzature del primo cittadino per accogliere i migranti

Domenico Lucano nelle intercettazioni : "Sono un fuorilegge" : "Proprio per disattendere queste leggi balorde vado contro la legge". A dirlo, in un colloquio intercettato dalla Guardia di finanza, è il sindaco di Riace Domenico Lucano, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Lucano parla del caso di una donna cui è stato rifiutato per tre volte il permesso di soggiorno: "Io la carta d'identità gliela faccio, sono un fuorilegge. Non mando neanche i vigili, mi assumo ...

Chi è Domenico Lucano - il sindaco diventato il simbolo dell'accoglienza per i migranti : Non solo: già nel 2010 Lucano si era classificato terzo nella lista, stilata da City Mayor , dei migliori sindaci del mondo. Nato nel 1958, maestro di scuola, la storia di Lucano inizia negli anni ...

Arrestato il sindaco di Riace Domenico Lucano per favoreggiamento dell’immigrazione : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti