Domenica 7 e 14 ottobre “Occhio all’alieno!” al Bioparco di Roma

Firenze. Il 7 ottobre torna la Domenica Metropolitana : La Domenica Metropolitana di ottobre presenta un programma di visite e attività particolarmente ampio, poiché alle proposte dei Musei Civici

Domenica 14 ottobre una villa del Rinascimento sul Tevere : Villa Chigi “la Farnesina” : Roma – Costruita per volere del banchiere senese Agostino Chigi (1465-1520), la Farnesina, nella sua perfetta armonia tra natura, architettura e decorazione, è considerata uno dei più alti esempi del primo Cinquecento romano. Fu chiamato per il progetto, elaborato tra il 1505 e il 1506, il senese Baldassarre Peruzzi. Alla decorazione interna della Villa partecipò Raffaello, autore insieme ai suoi allievi Raffaellino del Colle, Giovanni ...

VICTORIA 2 - anticipazioni terza puntata di Domenica 7 ottobre 2018 : anticipazioni fiction VICTORIA 2, trama terza puntata di domenica 7 ottobre 2018 (in prima serata su Canale 5): In ansia perché l’imminente matrimonio tra il figlio del monarca francese e la regina di Spagna potrebbe creare una pericolosa alleanza, VICTORIA parte per il suo primo viaggio in continente nel tentativo di scoraggiare il re… Inorridita dopo aver appreso la notizia della carestia che ha colpito l’Irlanda, VICTORIA ...

Domenica 7 ottobre a Lapio : 'La Festa della Vendemmia nella Patria del Fiano' : Invece, per gli amanti dello sport è previsto un percorso alternativo che prevede l'emozionante trekking in vigna. Il raduno è alle 8.30 in Piazza Sant'Antonio, punto di partenza per giungere ai ...

I tre preziosi prodotti saranno proposti - sabato 29 e Domenica 30 ottobre 2018 - nelle Pizzerie - riunite nella "Confraternita del Castellano". : Segnala, quindi, in materia, la Confraternita citata, come da secoli, noti siano ai naturalisti e agli appassionati di gastronomia, gli odorosi tartufi baldensi, che erano la delizia delle tavole ...

Domenica 14 ottobre Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down : Roma – In oltre 200 piazze italiane, un messaggio di cioccolato per promuovere la cultura della diversità e sostenere le attività delle associazioni che aderiscono al CoorDown. Il tema di questa edizione: la piena inclusione scolastica degli alunni con sindrome di Down come base per un futuro senza barriere. Un libro per bambini racconta questo percorso L’educazione inclusiva è molto di più di una semplice aspirazione, è un diritto umano ...

US Open 2018 : i risultati di Domenica 2 ottobre del tabellone femminile. Williams perde un set - ma vai ai quarti. Ok anche Stephens : Primi ottavi di finale nel tabellone femminile degli US Open. Serena Williams perde il primo set del suo torneo, ma si qualifica comunque per i quarti dopo aver sconfitto l’estone Kaia Kanepi, che al primo turno era stata capace di eliminare la numero uno del mondo Simona Halep. L’americana, che è probabilmente la grande favorita per la vittoria finale, affronterà ora la ceca Karolina Pliskova, che si conferma in ottima forma e che ...