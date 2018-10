Dombrovskis | ' Italia | no deficit al 2 | 4% | pronti ad applicare le regole del patto'

Dombrovskis : Italia viola regole Ue : 21.00 "Quello che emerge finora dalla discussione in Italia non sembra in linea col Patto di Stabilità". E' la valutazione espressa dal vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis, durante una conferenza a Riga. "E' importante che l'Italia si attenga a politiche di bilancio responsabili per tenere i tassi bassi", avverte.