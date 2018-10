Dolores O’Riordan | a 25 anni dal debutto dei Cranberries esce Íosa | unico brano in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Un pezzo che sembra riportarci indietro nel 1993, ai tempi dell’esordio con Everybody else is doing it so why can’t we?. I, in occasione dell’versario – che sarà celebrato con l’uscita di un cofanetto -, pubblicano la versione studio dipezzo in gaelico registrato dalla band con la voce diO’Riordan, trovata senza vita poco dopo le 9 del 15 gennaio nella camera 2005 dell’hotel Hilton a Park Lane, a Londra. La cantante è morta annegata nella vasca da bagno in seguito a un’intossicazione da alcool.è un inno alla Chiesa cattolica e il titolo significa “Gesù”. Ilè una supplica a Dio, al qualechiede di non essere lasciata sola. L'articoloO’Riordan: a 25daldeiin gaelico della band proviene da Il Fatto Quotidiano.