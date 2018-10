Djokovic punta al numero 1 del mondo | ' Prima devo fare bene a Shanghai'

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...