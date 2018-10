Disgaea 1 Complete - recensione

eurogamer

: Si torna dove tutto ha avuto inizio con un remake in piena regola. La nostra recensione di Disgaea 1 Complete. - Eurogamer_it : Si torna dove tutto ha avuto inizio con un remake in piena regola. La nostra recensione di Disgaea 1 Complete. - capgapps : RT @NintendoHall: Disgaea 1 Complete: NIS America rivela le cover alternative vincitrici del sondaggio - Nintendo4Switch : RT @NintendoHall: Disgaea 1 Complete: NIS America rivela le cover alternative vincitrici del sondaggio -

(Di martedì 2 ottobre 2018)è una serie di jRPG strategici che ormai è in giro da un bel po'. Dopo aver navigato per più di un decennio nelle sicure acque delle console Sony (PS2, PSP, PS3 e PS4), arrivando fino al quinto capitolo della serie principale, recentemente NIS America ha deciso di portare gli episodi più recenti e non su piattaforme che non avevano mai ospitato la serie, cercando di allargare il più possibile il bacino d'utenza e di far conoscere al grande pubblico questa serie di giochi di ruolo che è sempre stata un po' di nicchia.E così ci ritroviamo a recensire la versione Switch di, edizione definitiva del primissimo capitolo che non è un semplice remaster, ma un pacchetto inclusivo di tutti i contenuti, che sbarca sulla console Nintendo e anche su PS4. A onor di cronaca bisogna dire che il primoaveva ricevuto un porting per Steam nel 2016, ma era una release ...