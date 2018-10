Diritti umani | pace e informazione libera | tutto pronto per la Marcia della Pace Perugia

Vitalizi - 1.176 ricorsi degli ex parlamentari contro i tagli : andremo alla Corte dei Diritti umani : 'Non ci stiamo a farci processare per quello che abbiamo fatto nella nostra attività politica', ha detto, parlando di 'indignazione per la violenta campagna che ha dipinto gli ex parlamentari come ...

Venezuela : Consiglio Diritti umani approva risoluzione crisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Banane - nelle piantagioni Diritti umani violati e troppi pesticidi : Una coltura così importante per l'economia ecuadoregna non garantisce però sostentamento ai contadini del settore: secondo un rapporto di Oxfam , tra le organizzazioni coinvolte nella campagna, nel ...

Conte - gli incontri con Rohani e Al Sisi tra economia e Diritti umani : Politica, diritti umani, vicenda Regeni ma con un occhio attento anche ai rapporti economici bilaterali. Il premier Giuseppe Conte nei bilaterali con il presidente iraniano Hassan Rohani e con il ...

Ungheria - la ong di Soros presenta istanza alla Corte Ue dei Diritti umani : “Leggi del governo attaccano libertà d’espressione” : La Open Society, la ong fondata e finanziata dal miliardario statunitense di origini ungheresi, George Soros, ha presentato istanza davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e alla Corte Costituzionale dell’Ungheria per contestare le leggi del governo guidato da Viktor Orbán che introducono controlli più stringenti e provvedimenti più severi nei confronti delle organizzazioni non governative che assistono ...

Giornata della pace - quest'anno si celebra nel segno dei Diritti umani - : Il 21 settembre ricorre l'evento istituito dalle Nazioni Unite per la prima volta nel 1981, che ha lo scopo di promuovere nel mondo i valori del pacifismo e della non violenza. In questo giorno l'Onu invita tutti i Paesi a rispettare la cessazione delle ostilità

'La Svezia ha violato i Diritti umani dei turisti cinesi' : la crisi diplomatica tra Stoccolma e Pechino : 'Queste persone credono che il mondo debba muoversi intorno a loro, ma se così non è si sdraiano a terra e chiedono aiuto', ha scritto un altro utente. Il figlio della coppia ha detto al Global Times ...

Coord.Naz.le Diritti umani su educazione alla legalità : I costi relativi agli illeciti sono altissimi per l'economia: tasse evase, sfruttamento dei lavoratori, sottrazione di ricchezza alle imprese e allo Stato. L'educazione alla legalità deve partire dai ...

Riflessioni sull’inizio dell’as 2018/19 : coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti umani : In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2018/2019, il coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti umani augura a tutti gli studenti un proficuo e sereno inizio ed emette il seguente comunicato. Riflessioni sull’inizio dell’as 2018/19 “Aiutiamo i nostri giovani a dispiegare il proprio talento e a coltivare le proprie passioni, con grande fiducia, senza alcuna diffidenza, soprattutto a scuola, luogo di ...

Salvini difende Orban - mugugni a 5 Stelle<br>“Diritti umani violati” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si schiera con il premier ungherese Viktor Orban, incontrato di recente a Milano, causando mugugni nell’alleato di governo M5s. Domani a Strasburgo si voterà sulle sanzioni contro l’Ungheria per presunte violazioni dello Stato di diritto, cioè della salvaguardia e rispetto dei diritti e delle libertà dell’uomo nell’ambito di un controllato e limitato potere statale sui singoli e la società grazie a ...

Tutte le ombre sulla Bachelet. Paladina Onu dei Diritti umani : Fa un po' storcere il naso che a lanciare l'"invasione moralizzatrice" in Italia a difesa di migranti e rom sia una che è stata più volte criticata proprio sul campo del rispetto dei diritti umani e delle minoranze. Sul curriculum dell'Alto commissario Onu Michelle Bachelet pesa, infatti, un comportamento molto ambiguo, soprattutto se si guarda al rapporto con Cuba, Nicaragua e Venezuela.A mettere in fila le anomalie, chiamiamole così, dell'ex ...

Usa - Diritti umani : sanzioni alla Cina : 1.55 L'amministrazione Trump sta valutando sanzioni contro funzionari e società cinesi per la repressione contro gli uiguri, minoranza turcofona musulmana nella regione dello Xinjiang. Lo sostiene il New York Times che ha raccontato la rete dei campi di detenzione nella quale il governo cinese sta rinchiudendo migliaia di musulmani uiguri, per cancellare la loro storia, cultura e identità. Il NYT precisa che delle sanzioni contro la Cina per ...

Onu - l’Alto commissario per i Diritti umani : «Razzismo in Italia - team per verificare» : Michelle Bachelet aprendo i lavori del Consiglio, ha precisato che una squadra sarà inviata, per motivi analoghi, anche in Austria

Onu - l’Alto commissario Diritti umani : : Michelle Bachelet aprendo i lavori del Consiglio, ha precisato che una squadra sarà inviata, per motivi analoghi, anche in Austria