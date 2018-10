Diretta Temptation Island Vip | penultima puntata con tante sorprese

Blastingnews

(Di martedì 2 ottobre 2018) LadiVip andrà in onda stasera, come sempre, su Canale 5. Settimana scorsa ci siamo lasciati con la richiesta “in sospensione” di un falò di confronto anticipato. Infatti Giordano, fidanzato con Nilufar, ha chiesto di poter vedere la fidanzata, soprattutto da quando ha notato una pressante vicinanza del single Nicolò (ex corteggiatore della fidanzata, quando quest’ultima presiedeva sul trono di Uomini e Donne). Stasera scopriremo se il loro percorso è servito a comprendere al meglio le dinamiche del loro rapporto e se soprattutto li porterà alla decisione di uscire daVip insieme. Ovviamente ci sono anche le altre coppie in ballo, come quella composta da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Lei si lamenta perché il compagno non affronta questa avventura nel migliore dei modi, magari mettendosi a confronto con il resto del gruppo; ...