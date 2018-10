Dio salvi il re | Ionesco secondo Quelli di Grock

Napoli - l'oDio va in piazza : migranti e antagonisti contro Salvini : Da una parte Matteo Salvini e i leghisti campani, dall"altra immigrati e centri sociali. La visita del ministro dell"Interno al quartiere Vasto a Napoli ha provocato l"immediata reazione dei suoi contestatori. Che si sono incontrati per un presidio, risultato alla fine poco attrattivo.I centri sociali si sono dati appuntamento alla stazione della metropolitana di Toledo. Gli slogan, ormai usurati, sono quelli di sempre. Si va da un classico "Mai ...

Martina a Salvini e Di Maio : 'Non si tiene il Paese governato dall'oDio - vergognatevi' : 'Di Maio, Salvini... non tiene un Paese se viene governato dall'odio, da ministri che passano il loro tempo a insultare. A proposito di assassini politici, vergognatevi. In un Paese che ha vissuto il ...

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’oDio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere

Il Pd in piazza a Roma. Martina a Salvini e Di Maio : “Non si governa con l’oDio” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

Manovra - Di Maio : 'E' il più grande impianto di investimenti della storia italiana'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastiDio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Manovra - Di Maio 'Lo spread non ci preoccupa'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastiDio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Salvini : 'Vogliamo che l'Italia cresca - ma a Bruxelles dà fastiDio' : Siamo un Paese con il terzo debito pubblico al mondo, lei comprerebbe i titoli di Stato italiani? 'Se abbiamo questo debito è per colpa delle politiche europee di austerity allaMonti e alla Renzi. Il ...

Salvini : «Vogliamo che l?Italia cresca - ma a Bruxelles dà fastiDio» : M inistro Salvini, lo spread è schizzato a quota 280 e la Borsa è crollata.Lei a caldo, dopo le prime obiezioni di Bruxelles, ha detto: «Tiriamo avanti». Non crede invece...

Salvini in manifesto al centro di mirino - l euro oDio del Cua : euro Assassino euro : Io certo non condivido la politica di Salvini, ma non ho bisogno di usare parole d'odio" . Forti invece le parole del consigliere leghista Umberto Bosco , riportate da "BolognaToday" . "Per quanto di ...

Salvini in manifesto al centro di mirino - l'oDio del Cua : "Assassino" : Io certo non condivido la politica di Salvini, ma non ho bisogno di usare parole d'odio' . Forti invece le parole del consigliere leghista Umberto Bosco , riportate da 'BolognaToday' . 'Per quanto di ...

Milano blindata per il vertice di Salvini - la rabbia di Sala : "Strade bloccate - che fastiDio" : Il sindaco: "Mai vista una cosa del genere, ma se questa è la situazione attuale ce ne faremo una ragione"

Rho - incenDio distrugge gattile : morti 100 mici/ Ultime notizie : struttura non sarà sequestrata - salvi i cani : Rho, brucia gattile: morti più di 100 mici. Ultime notizie, strage nella notte: forse un cortocircuito la causa delle fiamme che ha portato alla successiva devastazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Manovra - Salvini : “Vale la pena sforare il 2%. Tria? Nessun asseDio al ministro - Governo rema nella stessa direzione” : “Io i numerini me li gioco al lotto o alla tombola. Ovviamente vale la pena sforare il 2% perché stiamo pensando al benessere del Paese“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Slavini, intervistato a margine dell’incontro con il presidente della Tunisia. “Non c’è alcun assedio al ministro Tria, Il Governo lavora e rema tutto nella stessa direzione” ha aggiunto L'articolo Manovra, Salvini: ...

Manovra - Salvini : AsseDio a Tria? Governo rema in unica direzione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse