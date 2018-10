Dieta Barry | cosa mangiare per perdere peso

dilei

(Di martedì 2 ottobre 2018) Laè il nome con cui viene indicata la più famosaZona, creata negli Stati Uniti e arrivata poi anche in Italia. Più che un regime alimentare si tratta di un vero e proprio stile di vita, messo a punto dal medico americanoSears (da qui il nome), che anni fa iniziò a studiare il modo in cui gli alimenti interagiscono fra di loro e influenzano il funzionamento dell’organismo. LaZona infatti si basa principalmente sulla produzione degli ormoni, derivati dall’abbinamento fra grassi, proteine e carboidrati. L’insulina e il glucagone infatti, se prodotti nella giusta quantità, consentono di liberare i superormoni (ossia gli einoidi) che aiutano a contrastare l’obesità, favoriscono il dimagrimento e contrastano i processi infiammatori. LaZona ha come pilastri fondamentali una vita sana, poco stress, tanta attività fisica e ...