Di Maio | spread? Per parole Commissari

Lo spread a 302 - ai massimi dal 2014 Di Maio : «Risale? Colpa commissari Ue» L’Austria all’Italia : «Rispetti le regole» : Il differenziale Btp-Bund chiude a 301,2 punti base. Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «Euro irrinunciabile»

L’Austria : «L’Italia rispetti le regole» Di Maio : spread su? Colpa commissari Ue : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Spread tocca quota 300 punti - l'euro in calo Borghi : uscire da moneta unica aiuterebbe Di Maio : "Rimarremo in Ue ed euro" : Il vicepremier tiene il punto sul Def: "Non si torna indietro, domani alle Camere", ma prova anche a fare a fare il pompiere e a calmare i mercati ma le parole delpresidente della Commissione bilancio della Camera, il leghista Borghi, non lo aiutano: euro in forte calo e lo Spread vola a quota 300 per poi ripiegare

Spread Btp-Bund a 300 punti - l'euro in calo Borghi : uscire da moneta unica aiuterebbe Di Maio : "Rimarremo in Ue ed euro" : Il vicepremier tiene il punto sul Def: "Non si torna indietro, domani alle Camere", ma prova anche a fare a fare il pompiere e a calmare i mercati ma le parole delpresidente della Commissione bilancio della Camera, il leghista Borghi, non lo aiutano: euro in forte calo e lo Spread vola a quota 300

Spread Btp-Bund a 300 punti - top dal 2014 Di Maio : domani Def alle Camere : Il vicepremier: "Noi non torniamo indietro. La Nota di aggiornamento al Def lastiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere". Ma intanto lo Spread vola pericolosamente verso quota 300

Legge di bilancio 2019 - Di Maio : 'No passi indietro'. Sale lo spread - : Il governo non cede alle pressioni di Bruxelles e di Mattarella e conferma il rapporto deficit/Pil al 2,4% per tre anni. Intanto, il ministro Tria, rientrato in anticipo dall'Eurogruppo in Lussemburgo,...

Def - Luigi Di Maio : 'Mercoledì sarà alle Camere - non torniamo indietro dal 2 - 4%' | Lo spread vola a 295 punti : A proposito della polemica sui tecnici del ministero dell'Economia, Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica ...

Spread - Di Maio : 'Moscovici si è svegliato e ha creato tensioni' : "Stamattina a qualcuno non andava bene che lo Spread non si fosse impennato. Moscovici, che non è italiano, si è svegliato e ha pensato bene di fare una dichiarazione contro l'Italia, contro il Def e ...

Il governo difende la manovra - Di Maio : 'Terrorismo mediatico per far salire lo spread'. Salvini : 'Andremo fino in fondo' : Il leader Cinquestelle attacca le opposizioni: 'colpa loro e dei loro giornali che soffiano sullo spread e vogliono un golpe finanziario'. 'Lo spread ce lo mangiamo a colazione' rilancia l'altro ...

Manovra - Di Maio : «Lo spread? Colpa del Pd - di Fi e dei media» : Questa volta nel mirino di Luigi Di Maio non ci finiscono i burocrati né l'Europa ma le opposizioni, Pd in testa, e i principali giornali italiani che fanno del «terrorismo...

Manovra - Di Maio : «Lo spread? Colpa di opposizione e media» : «Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato...

Manovra - Di Maio : «Lo spread? Colpa di opposizione e media» : 'Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia. Ma ...

Manovra - Tria : obiettivo crescita 1 - 6% nel 2019 e calo debito | Di Maio : Pd e Fi irresponsabili - tifano spread : In una lunga intervista al Sole 24 Ore, Tria assicura di non aver mai minacciato le dimissioni e spiega che il calo del debito di un punto l'anno "non è forte ma è maggiore di quello realizzato negli ...

Manovra - Di Maio : «Lo spread? Colpa di opposizione e media» : «Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato...