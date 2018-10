Di Maio | Restituiremo il deficit nel 2019

blogo

(Di martedì 2 ottobre 2018) 19:15 - Il vicepremier Luigi Diè tornato a parlare in conferenza stampa per la presentazione di due proposte di legge di riforma costituzionale avanzate dalla maggioranza. È stata l’occasione, per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, per ribadire quale sia la politica economica del governo gialloverde: "Facciamo un po' diper una volta, non per salvare le banche, ma per non massacrare cittadini e imprenditori. Quelli che dicevano non si può fare - insiste Di- , oggi dicono che non si deve fare. Ma noi illol'anno prossimo, perché con i tagli e la crescita abbasseremo il debito".Di"Su/pil non arretriamoQuesta mattina il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Diha parlato a RTL 102.5 e ha commentato le voci sulla nota di aggiornamento al Def che non sarebbe ancora ultimata, tanto ...