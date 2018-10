Di Maio | Mattarella agisce nelle regole

Mattarella è il leader più stimato : 65% di popolarità (in crescita). Conte più stimato dei vicepremier Salvini e Di Maio : Nell’Italia governata – con ampio consenso – da chi rivendica il proprio populismo, il più stimato tra i leader politici è un “non populista” per eccellenza: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo afferma un sondaggio di Demos&Pi pubblicato da Repubblica. Secondo la rilevazione il capo dello Stato ottiene il gradimento del 65 per cento degli intervistati. Più del capo del governo Giuseppe Conte, ...

Manovra - Di Maio : governo unito. Stretta di mano Salvini-Mattarella - : Il leader del M5s sull'esecutivo dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def : "Destinato a durare". Il vicepremier leghista al capo dello Stato: "Può stare tranquillo, puntiamo alla ...

Luigi Di Maio : "Mattarella non deve preoccuparsi" : Il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio non è voluto rimanere indietro rispetto al collega Matteo Salvini e anche lui, in serata, ha deciso di replicare alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a non preoccuparsi per il debito che si andrà a creare.Mattarella non deve preoccuparsi. Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo ...

Mattarella "Bilancio sia in equilibrio"/ Salvini e Di Maio sereni - ma il presidente potrebbe bloccare tutto : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 08:21:00 GMT)

Mattarella : "La Costituzione impone equilibrio di bilancio" | Di Maio : "Non deve preoccuparsi" | Salvini aggiunge : "Di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Di Maio : Mattarella non si preoccupi : 20.50 "Mattarella non deve preoccuparsi. Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo debito". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio risponde in una nota al monito del Capo dello Stato sull'equilibrio dei conti. "Questo debito sarà ripagato dalla maggior crescita. E una task force di 'mani di forbici' si dedicherà a tagliare dal bilancio tutte le spese inutili riducendo il ...

Di Maio : "Mattarella non deve preoccuparsi" : Mattarella non deve preoccuparsi . Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo debito". Lo dichiara il vicepremier e leader M5S Luigi Di ...

Di Maio : Arriva il team 'mani di forbici'. Mattarella : Costituzione chiede equilibrio di bilancio : Il vicepremier difende il Def: è il più grande piano di investimenti della storia. Per il capo dello Stato indispensabile avere conti solidi - "Arriva il team 'mani di forbici' per tagliare tutto il ...

MANOVRA E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...

Luigi Bisignani sputtana Luigi Di Maio : 'Cos'ha fatto all'insaputa di Conte e Mattarella'. Azzardo fatale : Pochi ne parlano, ma c'è un Azzardo che Luigi Di Maio potrebbe pagare carissimo. A svelarlo è Luigi Bisignani , sul Tempo : 'A insaputa di Mattarella e Conte nasce il Ministro per il digitale ', nuova ...

Mattarella risponde a Di Maio : <br> "Libertà di stampa fondamento della democrazia" : Nuovo intervento di Sergio Mattarella nel dibattito pubblico. Mercoledì scorso il Presidente della Repubblica aveva risposto alle affermazioni di Matteo Salvini contro la magistratura, ricordando a lui ed a tutti i cittadini italiani la sua indipendenza rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Oggi invece il Presidente ha indirettamente risposto - senza citarlo quindi, come fatto con Salvini - a Di Maio, che nei giorni scorsi ...

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Funerali a Genova - la diretta. Applausi a Mattarella - Di Maio e Salvini : fischi al Pd : Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...