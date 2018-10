Di Maio | Juncker inadatto a presidenza commissione europea

SALVINI CONTRO JUNCKER : "PARLO SOLO CON PERSONE SOBRIE"/ Di Maio - "è inadatto a fare Presidente Commissione Ue" : SALVINI vs Junker "Chiederò i danni a chi vuole il male dell'Italia". Ultime notizie, i sospetti sullo spread dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione europea(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:58:00 GMT)

TRIA RIENTRA A ROMA : "EURO NON A RISCHIO"/ Juncker cita la Grecia - Salvini e Di Maio : "Non ci fa paura" : Manovra, TRIA "Ecco perché non mi dimetto". Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: "Deficit al 2.4? C'è stata una grande mediazione". Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...