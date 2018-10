Di Maio | ' Basta speculazioni sul nostro paese'

Manovra - Di Maio : “Nessun complotto dall’Ue - ma basta con i colpi bassi. Noi non torneremo indietro di un millimetro” : “Non c’è nessun complotto da parte dei membri della Commissione, ma è assodato che sperano che questo governo cada“. Il giorno dopo la convulsa giornata di ieri sui mercati e nella riunione dell’Eurogruppo, Luigi Di Maio sceglie la via del dialogo ma non rinuncia a lanciare un messaggio alle istituzioni comunitarie: “Noi non torneremo indietro di un millimetro”. “Se necessario spiegheremo questa Manovra ...

Di Maio : 'La Manovra non è una sfida all'Ue. Basta trabocchetti dai funzionari' : Tria deve restare al Ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. Sul Ragioniere generale, Daniele Franco, Di Maio, interpellato dalla conduttrice dell'intervista ...

Manovra - Di Maio : Tria deve restare - ma basta trabocchetti. Le risorse? Ora arriva il team «Mani di forbice» : Il vice premier: «Non daremo un euro a chi sta sul divano». E sulle pensioni: «Per quota 41 nel 2019 risolveremo anche questo problema»

Pensioni - Quota100 e LdB 2019 - Di Maio e Salvini battono Tria : 'Basta con la Fornero' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini vincono il braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alla Legge di Bilancio 2019. La Nota di aggiornamento al Def, il Documento di Economia e Finanza, indichera' un rapporto deficit-Pil al 2,4% per tre anni fino al 2021. In 'soldoni', il leader del Movimento 5 Stelle e quello della Lega sono riusciti a scippare al ministro Tria ben 27 miliardi di euro di deficit per realizzare le ...

Def - si disegna la manovra. Tria : deficit al 2 - 1%. Ma per Di Maio e Salvini non basta : Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. In corso vertice di governo, poi il Consiglio dei ministri Def, spunta bozza in Pdf. Pensioni quota 100 "con restrizioni"

Il M5S : deficit/pil al 2 - 4%. Di Maio : basta tecnocrati - zavorra di cui dobbiamo liberarci : 'Ognuno può avere la sua visione - aggiunge Tria che resiste al pressing dei grillini - ma in scienza e coscienza bisogna interpretare bene questo mandato'. In pratica il ministro fa capire che è ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit Di Maio : «Basta tecnocrati - sono zavorra» Fornero : «Confronto con Salvini? Studi» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 Stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

"Più poveri" - "Basta - taci". È scontro Fornero-Di Maio : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero di fatto non accetta la riforma che si appresta a varare il governo e che potrebbe definitivamente cambiare il sistema previdenziale italiano. Ai microfonici dei ...

Aumento IVA a gennaio 2019? Di Maio furioso : 'È una fake news - ora basta' : L’Aumento automatico dell’IVA a partire da gennaio non ci sara': parola di Luigi Di Maio. Per il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle, l’ipotesi di un ok del Tesoro all’ipotesi di innalzamento sia pur “selettivo” dell’imposta sul valore aggiunto altro non sarebbe altro che una “fake news”, l’ennesima, diffusa dai media ostili al governo. La notizia di una misura di questo tenore, che diversi quotidiani davano come probabile fino a qualche ...

Armi italiane in Yemen ma non solo. Io sto con Di Maio - basta avere le mani sporche di sangue : Nello Yemen da più di tre anni si sta combattendo una guerra tra la minoranza sciita Houthi e il governo (Hadi) che rappresenta l’ala sunnita, quindi vicino all’Arabia Saudita. L’Arabia Saudita è un Paese dove prevale il wahabismo che è la dottrina più radicale dell’Islam, una dottrina che i sauditi stanno tentando di estendere finanziando direttamente gruppi terroristici come l’Isis. Le vittime della guerra in Yemen sono almeno 10mila, i ...

Di Maio : “Basta esportare armi verso Paesi in guerra” : "Non vogliamo continuare ad esportare armi verso Paesi in guerra o verso altri Paesi che, a loro volta, potrebbero rivenderle a chi è coinvolto in un conflitto bellico". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nel corso del suo intervento alla Farnesina, durante la VII riunione della cabina di regia per l'internazionalizzazione.Continua a leggere

Di Maio inaugura la fase due : “Basta avere paura di Salvini” : La fase due del M5S al governo nasce, agli occhi di Di Maio, da una convinzione: «Salvini sa bene che al voto non torneremo. Mattarella non lo permetterebbe. È questa la nostra assicurazione sulla vita. Ed è per questo che da adesso in poi non saremo più così tolleranti con lui». È come un’illuminazione per i grillini che ora si sentono le spalle p...

Di Maio : basta centri commerciali aperti la domenica : Roma, 9 set., askanews, - 'Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni ma l'orario ...