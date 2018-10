Demenza | ictus e Parkinson | un uomo su tre e una donna su due a rischio

Parkinson - Demenza o ictus il destino di una donna su 2 e un uomo su 3 : Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, condotta presso l’Università Erasmus a Rotterdam, una donna su 2 e un uomo su 3 sono destinati a sviluppare una malattia neurologica Parkinson , demenza o ictus nell’arco della propria vita. Per giungere a questa conclusione i ricercatori si sono basati sull’analisi di dati clinici relativi a 12mila persone over 45, tutti partecipanti ...

Ricerca : l’ictus raddoppia il rischio di ammalarsi di Demenza : Una Ricerca condotta presso la University of Exeter Medical School ha passato in rassegna i dati di 36 studi tutti relativi a persone con una storia di ictus, per un totale di 1,9 milioni di persone, e ha studiato anche un campione di 1,3 milioni di persone che avevano avuto un ictus recentemente. I risultati, pubblicati su “Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”, hanno mostrato che avere ...