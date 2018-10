Deliver Us The Moon | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di martedì 2 ottobre 2018) Quest’oggi vi porteremo nello spazio, per la precisione sulla Luna, con la nostradiUs The, su gentile concessione Plan of Attack.Us TheCi troviamo nel 2030, la Terra sta affrontando i suoi ultimi istanti di vita, il genere umano è costretto a recarsi nello spazio per recuperare ricchezze naturali per la propria sopravvivenza, a gestire l’operazione vi è la World Space Agency. Due anni più tardi vengono costruite delle strutture per l’estrazione dell’Helium sul satellite, allo scopo di trasferire le materie prime sulla Terra. Passano gli anni e la situazione sembra delle migliori, fino a quando Isaac Johanson non si risveglia bruscamente a seguito di un blackout nell’anno 2054. Partiremo cosi alla volta del satellite, per scoprire cosa è accaduto sulla Luna. ...