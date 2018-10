Deficit | ma con juicio

Conte al Quirinale da Mattarella - Palazzo Chigi : ribadito Deficit -pil al 2 - 4% : ... dove domani era in programma l'Ecofin, per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Ma lancia una rassicurazione all'Ue: 'Dirò ...

Deficit - è scontro con l'Europa. "L'Italia deve rispettare regole" : "Terrorismo? Le accuse di Di Maio sono senza senso". Con l'Europa è scontro aperto. Al termine dell'Eurogruppo Pierre Moscovici replica duro al vicepremier italiano che aveva parlato di istituzioni europee che "terrorizzano i mercati"."Cerchiamo di raffreddare la situazione", ha detto il commissario Ue agli Affari economici, "Io svolgo il mio ruolo e il mio ruolo come commissario è fare in modo che le regole, che sono comuni a tutti, siano ...

Salvini incontra gli sfollati : "Se è per aiutare Genova chi se ne frega del Deficit " : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini a Genova incontra gli sfollati del Ponte Morandi. Il titolare del Viminale rivendica le scelte fatte nella manovra e le lega anche all'emergenza per il crollo ...

