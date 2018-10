Def | Salvini | puntiamo su crescita

Def - Matteo Salvini : “Polemiche con Juncker? Straparla - Io parlo solo con persone sobrie” : Continua il botta e risposta tra Jean Claude Juncker e il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il vicepremier leghista attacca: "Se qualcuno Straparla perché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".Continua a leggere

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Def - Salvini a Juncker : “Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell’Italia” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto ancora alle critiche mosse dall'Ue all'esecutivo: "Non vorrei che, dopo essere stati in grado di fronteggiare la crisi della Grecia, finissimo per piombare nella stessa crisi con l’Italia", ha detto Juncker. Il vicepremier ha replicato: "Nessuno si beve le minacce di Juncker".Continua a leggere

PONTE MORANDI - CONTE : “PRONTO IL COMMISSARIO”/ Decreto Genova alla Camera : Salvini - “si aumenta Deficit” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del PONTE. CONTE, "a breve nomino il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Salvini incontra gli sfollati : "Se è per aiutare Genova chi se ne frega del Deficit" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini a Genova incontra gli sfollati del Ponte Morandi. Il titolare del Viminale rivendica le scelte fatte nella manovra e le lega anche all'emergenza per il crollo ...

Salvini incontra gli sfollati : "Se è per aiutare Genova ?chi se ne frega del Deficit" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini a Genova incontra gli sfollati del Ponte Morandi. Il titolare del Viminale rivendica le scelte fatte nella manovra e le lega anche all'emergenza per il crollo del ponte Morandi: "Chi se ne frega se aumenta il deficit, chi se ne frega se aumenta il deficit se è per aiutare Genova". Poi il minsitro ha anche parlato ancora una volta di Autostrade per l'Italia e delle polemiche nate sulla concessione della ...

Sulla manovra si tira dritto. Ma Salvini non esclude correzioni al Def : Ascoltiamo tutti, conosciamo la Costituzione, il Parlamento è sovrano, ma siamo convinti che la manovra sia quella giusta per crescita e sviluppo. È questo in sintesi il pensiero del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, a Ostia per partecipare alle celebrazioni dei 50 anni dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Che Salvini accoglie con una ...

Salvini incrocia Mattarella e smorza le tensioni sul Def : 'Non voglio Italia più indebitata' : Il vicepremier: 'Le misure della manovra servono per cambiare rotta'. Di Maio si scaglia invece contro Pd e Forza Italia: 'creano terrorismo mediatico sugli effetti dello spread' -

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...

Def - allerta del Colle - ma Salvini tira dritto : 'La Ue? Me ne frego' : ...4% del Pil rispetto allo 0,8% atteso da Bruxelles e all'1,6% proposto dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Per un arbitro come Mattarella la leva migliore della moral suation non poteva che ...

Def : Di Maio gioca a fare Roosevelt - Salvini agita un drappo rosso davanti agli eurocrati : Si racconta di uno scambio di battute tra il Cavaliere Benito Mussolini e il vecchio ministro liberale Giovanni Giolitti agli albori del regime fascista: «appena arrivati e già i tuoi si abboffano alla grande», irrideva lo statista di Mondovì. «Ma anche quelli di prima lo facevano spudoratamente ». «Sì. Ma almeno sapevano usare le posate». Traslando all’oggi, si può dire che il leghisti, a banchetto da molto più tempo, hanno appreso un qualche ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Governo - passa la linea Di Maio-Salvini sul Def (29 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: passa la linea di Di Maio-Salvini. La reazione del DEF. Venerdì nero per i clienti di Ryanair. Arriva il ciclone Medicane. (29 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Def - Delrio (Pd) : “Salvini ha un disegno lucido e preciso : distruggere l’Europa. Solo i 5 stelle non lo hanno capito” : “Siamo una famiglia indebitata, per essere credibili e chiedere un mutuo bisogna lavorare. Le manovre finanziarie devono creare lavoro, non spese o dare sussidi”. Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando del Def a margine della presentazione del libro La Lega di Salvini di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto a Bologna. “Si tratta di misure che aumentano la spese corrente scaricandone i costi sulle nuove generazioni. In ...