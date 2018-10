Def | Molinari Lega | “Le mie parole male interpretate Reddito di cittadinanza non è un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) “Ildiè stato accusato di essere una misura assistenziale. Ma ancora non è stato declinato, così come tutta la manovra finanziaria. Io volevo dire l’esatto contrario”. A dirlo, il capogruppo dellaa Montecitorio, Riccardo, dopo le polemiche sulle sue(poi smentite), secondo le quali il caos sui mercati era causato proprio dalper i cittadini in povertà assoluta voluto dal M5s. “Piena fiducia in Tria? Piena fiducia nel governo”. L'articolo Def,): “Le miedinon è un problema, solo speculazioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.